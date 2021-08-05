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室內場所出示疫苗卡 3種方式任你挑

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市月中開始，餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所須要求顧客出示接疫苗種證明。(記者顏嘉瑩╱攝影)
紐約市月中開始，餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所須要求顧客出示接疫苗種證明。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市將於本月中開始實施新規，全市餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所須要求顧客出示接種疫苗證明；民眾除了出示接種卡、「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，也可以透過手機下載由市府推出的「紐約市疫情安全」(NYC Covid Safe)應用程式(App)，提供接種證明。

被稱為「紐約鑰匙」(Key to NYC Pass)的新規，將從16日(周一)生效，市府將從9月13日起開始執法，只要民眾進入到上述場所，就必須出示證明，也讓紐約市成為全美首個在室內聚集場所要求出示接種證明的主要城市。

其中市府推出的「紐約市疫情安全」App，讓民眾可以透過手機下載應用程式後，上傳一張有本人照片的政府證件、接種卡，或是在此前曾經做過的檢測結果等；當要求出示證明時，就可以在手機上提出電子版證明。

另外州府的「精益求精通行碼」，則是使用IBM技術，民眾只需要使用「精益求精通行碼」App，將通行碼加入手機錢包程式，會生成一個特定二維碼，確認市民已接種疫苗，或近期新冠檢測結果為陰性；目前該通行碼已經在多個大型活動上使用。

與「精益求精通行碼」不同，「紐約市疫情安全」App在使用過程中雖然需要上傳證件，但卻不會進一步驗證使用者真實身分，據了解，有部分民眾鑽此漏洞，上傳假文件。

目前市民若丟失接種卡，將無法再取得一張疫苗卡，可至市衛生局網站填寫個人資料，以及接種疫苗的時間、地點等，就能夠獲得接種紀錄的正式副本。民眾也可以上網下載疫苗紀錄申請書，網址：https://on.nyc.gov/3lwFaJW，填妥後連同有效照片證件，像是駕照或護照等影本，一起郵寄到全市免疫接種登記處(Citywide Immunization Registry)申請疫苗紀錄；郵寄地址為42-09 28th Street, 5th Fl., CN 21, Long Island City, New York。

上述手機程式及相關須知，可至市府網站，有中文網頁：https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page。

紐約市 疫苗 手機

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