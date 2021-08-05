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紐約客談／葛謨政治生涯 已走到盡頭？

和釗宇

葛謨性騷案的調查報告終於出爐，州檢察長辦公室表示證據確鑿；牆倒眾人推，紐約州民代也紛紛要求葛謨辭職，否則葛謨也將被彈劾下台；看起來，葛謨的政治生涯已經走到盡頭。

不過，葛謨並非沒有翻身的可能。從性騷案今年初爆發，葛謨的應對不可謂不老練；他的策略很簡單，先否認，然後消失，等話題熱度降低，再伺機重整旗鼓，似乎收效不錯。這次他也將採取同樣的策略，報告出爐當天，他再次否認自己的行為屬於性騷擾，並拒絕辭職。

但這次的境遇更加艱難，因為即便他不辭職，似乎也難免被彈劾；目前他在州議會幾乎已經眾叛親離。然而，葛謨要反擊，並非沒有機會，因為完成彈劾程序仍需時間；雖然州眾議會表示將加速彈劾，但目前仍沒有確定的時間表，彈劾條款也不可能很快出爐；知情人士說，起草彈劾條款可能就需要一個月，最終彈劾審判最早要等到9月底、10月初；葛謨仍有機會運作，時間是他的朋友。

而且，即便葛謨遭彈劾下台，並不意味他的政治生命徹底結束；葛謨在紐約樹大根深，而且性騷擾的判定可以非常主觀，支持他的人並不一定信任所謂獨立調查，正如葛謨自己的辯解。根據州法，即使葛謨被彈劾定罪，他也只是被禁止再競選州級行政職位，他仍可角逐其他民代崗位；紐約州歷史上唯一被彈劾下台的州長蘇爾策(William Sulzer)，去職數月之後就又當選州眾議員。葛謨若想東山再起，前車可鑑。

紐約客談，每周二至周六見報。

葛謨 彈劾 性騷擾

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