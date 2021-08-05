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疫情反撲 紐約車展又取消

記者洪群超／紐約報導
紐約國際車展因疫情反彈，再度取消；圖為往年在賈維茨中心舉辦的紐約國際車展。(記者洪群超╱攝影)
紐約國際車展因疫情反彈，再度取消；圖為往年在賈維茨中心舉辦的紐約國際車展。(記者洪群超╱攝影)

因新冠疫情已睽違一年的紐約國際車展原訂本月20日重返賈維茨中心，卻因Delta變種病毒肆虐，4日宣布再度取消。根據州府4日數據，當日全州再新增3115例確診，陽性率為2.57%，新增住院50人，住進加護病房者也增14人，另有七人因疫死亡；而紐約州的七天平均陽性率，已至2.7%。

隨著疫苗接種的普及，紐約疫情原本預計已進入尾聲，紐約市舉行慶祝抗疫勝利的大遊行，大型活動也排上日程，州長葛謨(Andrew Cuomo)在6月宣布已有120年歷史的紐約國際車展在因疫暫停一年後，將在8月20日以史上最大規模重返紐約，並以此為標竿展現「紐約回來了，比以往更好更強大」。

誰料時隔兩個月，形勢急轉直下，紐約疫情再起。

負責紐約車展的大紐約汽車經銷商協會(Greater New York Automobile Dealers Association)4日宣布，因應疫情新形勢，尤其是變種病毒傳播情況，今年的車展不得不再度取消；主辦方表示，每年紐約車展的觀眾中，有多達72%表示是來體驗新車，並會在參加車展後12個月內購買新車，「今年車展的取消，是巨大的遺憾」。

此次車展原本是暫停一年後的盛大回歸，將賈維茨中心10萬平方呎的新展廳也納入，規模達到史上最大，還將首開一層展廳專供電動車，還提供五個室內車道供民眾試駕，門票已於6月30日開售，定在8月20日至29日舉辦；在臨開展前兩周宣布取消，是為趕在絕大部分廠商還未將參展車輛啟運紐約之時。

主辦方也表示，有信心在明年4月，能回歸往年在春季舉辦的傳統。

紐約國際車展因疫情反彈，再度取消；圖為往年在賈維茨中心舉辦的紐約國際車展。(記者...
紐約國際車展因疫情反彈，再度取消；圖為往年在賈維茨中心舉辦的紐約國際車展。(記者洪群超/攝影)

紐約市 疫情 變種病毒

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