打擊犯罪夜╱ 109、107、111分局承諾嚴打仇亞犯罪

市警109分局的「全國打擊犯罪夜」今年在公立20小學運動場舉辦，警方感謝社區支持。(記者牟蘭／攝影)

疫情趨緩，年度警民同樂「全國打擊犯罪夜」3日回歸，轄區包括法拉盛 的市警109分局與107分局分別舉辦活動，其中109分局的活動有近千人到場；「仇恨亞裔 犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)負責人吳銘恆重申嚴懲仇恨亞裔犯罪，呼籲民眾遇到罪案後立即報警求助。

包塔拉汀(左四)承諾嚴懲仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)

109分局在公立20小學運動場舉辦，由法拉盛華人(工商)促進會與法拉盛商改區(Flushing BID)等贊助，現場有燒烤、爆米花等美食，更為小朋友提供電動小火車、大型充氣玩具與海盜船等，並帶來舞龍舞獅與韓國的舞蹈表揚等，吸引近千人參與。

陳建祖(左三)呼籲，民眾遇到罪案，「第一時間找警察」。(記者牟蘭／攝影)

109分局局長歐康納(Capt. John O'Connell)感謝警員辛勤付出，以及社區的支持，皇后北區勤務指揮中心指揮官弗萊爾森(Assistant Chief Galen Frierson)、華裔督察吳銘恆、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)與市議員顧雅明及瓦隆(Paul Vallone)等到場支持。

市警109分局的「全國打擊犯罪夜」今年在公立20小學運動場舉辦，下午5時活動剛一開始，現場擠滿民。(記者牟蘭／攝影)

對於日益四起的仇恨風氣，吳銘恆呼籲民眾遇到困難後，立即尋求警員協助，盡量不要使用武器與對方對抗，避免遭受更大的傷害；他指，日前在法拉盛一家華人超市 出現的竊賊事件，兩名警員已被調查，並非是警方處理案件的正確方式。

華裔社區聯絡官黃凌欽表示，今年分局的「全國打擊犯罪夜」迎來近千名民眾，希望藉此活動增進警民關係。

吳銘恆(右一)呼籲民眾遇到困難後，立即尋求警員的協助。(記者牟蘭／攝影)

107分局局長陳建祖上任後，首次主持該轄區的「全國打擊犯罪夜」，他重申，紐約市警無論受害人的移民身分或是否講英文，都會盡力幫助民眾處理罪案，「永遠第一時間找警察」。

轄區包括貝賽等地的111分局局長包塔拉汀(John Portalatin)在該區的活動中，也強調嚴懲仇恨犯罪。