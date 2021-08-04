我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰

勇士續約 2.15億元頂薪大合約 柯瑞簽了

打擊犯罪夜╱ 109、107、111分局承諾嚴打仇亞犯罪

記者牟蘭／紐約報導
市警109分局的「全國打擊犯罪夜」今年在公立20小學運動場舉辦，警方感謝社區支持。(記者牟蘭／攝影)
市警109分局的「全國打擊犯罪夜」今年在公立20小學運動場舉辦，警方感謝社區支持。(記者牟蘭／攝影)

疫情趨緩，年度警民同樂「全國打擊犯罪夜」3日回歸，轄區包括法拉盛的市警109分局與107分局分別舉辦活動，其中109分局的活動有近千人到場；「仇恨亞裔犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)負責人吳銘恆重申嚴懲仇恨亞裔犯罪，呼籲民眾遇到罪案後立即報警求助。

包塔拉汀(左四)承諾嚴懲仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)
包塔拉汀(左四)承諾嚴懲仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)

109分局在公立20小學運動場舉辦，由法拉盛華人(工商)促進會與法拉盛商改區(Flushing BID)等贊助，現場有燒烤、爆米花等美食，更為小朋友提供電動小火車、大型充氣玩具與海盜船等，並帶來舞龍舞獅與韓國的舞蹈表揚等，吸引近千人參與。

陳建祖(左三)呼籲，民眾遇到罪案，「第一時間找警察」。(記者牟蘭／攝影)
陳建祖(左三)呼籲，民眾遇到罪案，「第一時間找警察」。(記者牟蘭／攝影)

109分局局長歐康納(Capt. John O'Connell)感謝警員辛勤付出，以及社區的支持，皇后北區勤務指揮中心指揮官弗萊爾森(Assistant Chief Galen Frierson)、華裔督察吳銘恆、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)與市議員顧雅明及瓦隆(Paul Vallone)等到場支持。

市警109分局的「全國打擊犯罪夜」今年在公立20小學運動場舉辦，下午5時活動剛一...
市警109分局的「全國打擊犯罪夜」今年在公立20小學運動場舉辦，下午5時活動剛一開始，現場擠滿民。(記者牟蘭／攝影)

對於日益四起的仇恨風氣，吳銘恆呼籲民眾遇到困難後，立即尋求警員協助，盡量不要使用武器與對方對抗，避免遭受更大的傷害；他指，日前在法拉盛一家華人超市出現的竊賊事件，兩名警員已被調查，並非是警方處理案件的正確方式。

華裔社區聯絡官黃凌欽表示，今年分局的「全國打擊犯罪夜」迎來近千名民眾，希望藉此活動增進警民關係。

吳銘恆(右一)呼籲民眾遇到困難後，立即尋求警員的協助。(記者牟蘭／攝影)
吳銘恆(右一)呼籲民眾遇到困難後，立即尋求警員的協助。(記者牟蘭／攝影)

107分局局長陳建祖上任後，首次主持該轄區的「全國打擊犯罪夜」，他重申，紐約市警無論受害人的移民身分或是否講英文，都會盡力幫助民眾處理罪案，「永遠第一時間找警察」。

轄區包括貝賽等地的111分局局長包塔拉汀(John Portalatin)在該區的活動中，也強調嚴懲仇恨犯罪。

市警109分局的「全國打擊犯罪夜」為小朋友提供電動小火車、大型充氣玩具與海盜船等...
市警109分局的「全國打擊犯罪夜」為小朋友提供電動小火車、大型充氣玩具與海盜船等。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 華人超市 亞裔

上一則

紐約槍案降1/3 幫派廝殺仍是大患

下一則

打擊犯罪夜╱5分局警民溝通 關注仇恨犯罪

延伸閱讀

法拉盛永安罰單處理中心增加服務項目

法拉盛永安罰單處理中心增加服務項目
紐約法拉盛華裔醫生診所 凌晨被偷處方單

紐約法拉盛華裔醫生診所 凌晨被偷處方單
非法改建6家庭 法拉盛華人屋主罰5萬

非法改建6家庭 法拉盛華人屋主罰5萬
法拉盛獅子會 周經皓接掌

法拉盛獅子會 周經皓接掌
法拉盛華裔醫生診所凌晨被偷處方單 警通緝嫌犯

法拉盛華裔醫生診所凌晨被偷處方單 警通緝嫌犯

熱門新聞

特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
紐約曼哈頓標誌性建築Vessel頻傳自殺案一度關閉，重開兩個月後，29日再發生一起跳樓自殺案，一名14歲少年從Vessel頂層一躍而下，當場死亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

2021-07-29 21:51
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2021-08-01 14:10
圖：pixabay

紐約市30日起打首劑疫苗送100元 享受音樂會等活動

2021-07-28 12:35
紐約州單日新增確診病例再度突破3000例，Delta病毒讓一些尚未接種疫苗的民眾改變主意；圖為在紐約市布魯克林，一名亞裔女子前往流動疫苗站填表接種。(Getty Images)

Delta肆虐 紐約州單日逾3000人染疫 逾萬完全接種者確診

2021-08-01 06:11

超人氣

更多 >
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金

1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協