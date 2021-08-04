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打擊犯罪夜╱5分局警民溝通 關注仇恨犯罪

記者張晨╱紐約報導
中華公所主席于金山(右二)攜暑期實習生在華埠參加「全國打擊犯罪夜」。(記者張晨╱攝影)
中華公所主席于金山(右二)攜暑期實習生在華埠參加「全國打擊犯罪夜」。(記者張晨╱攝影)

警民同樂活動「全國打擊犯罪夜」(National Night Out Against Crime)3日在全美各地展開，這是繼2019年8月以來此活動再次回歸公眾視野；新冠疫情爆發後，引發無數治安亂象，從入室盜竊、槍擊暴力到涉及亞裔受害的仇恨攻擊案件，今年管轄華埠及下東城的市警五分局和七分局也將對民眾的宣導重點放在上述案件。

華埠伊利沙白街(Elizabeth St.)3日熱鬧非凡，免費的燒烤及紙包蛋糕香味瀰漫，更有供孩童玩耍的跳房子、警車填色繪畫的等遊藝項目；一幅用粉筆畫成的巨龍伴隨著「全國打擊犯罪夜」字樣，臥在五分局大門前惹人注目，不少華人也紛紛藉機與社區協調警員、輔警對話，建立互信。

東百老匯街大街十多個攤位，免費食物與多語言止罪宣導。(記者張晨╱攝影)
東百老匯街大街十多個攤位，免費食物與多語言止罪宣導。(記者張晨╱攝影)

與民眾分外熟絡的警佐葉家傑，當日被問到最多的就是反亞裔的仇恨犯罪，他指出，堅尼路亞裔地鐵受害者遇難，不少人認為是仇恨犯罪，但因為案發地周圍未設監控，所有經過都只是猜測；嫌犯的行為間接導致受害者死亡，但分開來說不能把案件歸類於仇恨犯罪。

同理，茂比利街華裔耆老被無辜攻擊倒地，在警方看來很像是搶劫，但有時攻擊在先，沒有劫得財物也很常見；葉家傑表示，他每日上班都會檢視涉及華裔受害者的案件，上述兩起案件具有明顯共性，其一在鎖定受害者後發現兩嫌犯均為前科累累的慣犯，其二在其過往案件中的受害者均為耆老、婦女等弱勢目標。

一幅用粉筆畫成的巨龍伴隨著「全國打擊犯罪夜」字樣臥在五分局大門前。(記者張晨/攝...
一幅用粉筆畫成的巨龍伴隨著「全國打擊犯罪夜」字樣臥在五分局大門前。(記者張晨/攝影)

五分局局長張保羅表示，警方辦案不能感情用事，但已著重對涉及亞裔受害者的案件進行調查，轄區整體犯罪率一直保持下降趨勢，希望民眾了解，任何仇恨歧視行為都不會被容忍。

下東城轄區市警七分局在3日的「全國打擊犯罪夜」活動中，東百老匯街大街十多個攤位，免費食品發放外，還且特別為華裔耆老準備了中文版「老人防止罪案手冊」；七分局局長巴西亞(Luis E. Barcia)表示，下東城老齡化顯著，工作重點著重在提高生活質量和社區安全。

曼哈頓管轄華社的五分局和七分局，將對耆老的安全宣導放至首位。(記者張晨/攝影)
曼哈頓管轄華社的五分局和七分局，將對耆老的安全宣導放至首位。(記者張晨/攝影)

巴西亞表示，這是他調任後首次舉辦此活動，讓警員和輔警向民眾傳遞資訊，包括了解犯罪、自我保護意識、預防犯罪、家庭暴力防範等，也能促進警民合作遏止犯罪。「警方一定會向受害者提供幫助，移民身分不會對報告仇恨犯罪有任何負面影響。」有任何問題可聯繫分區社區協調警員(NCO)，比撥打911更加快捷。

亞裔 仇恨犯罪 華裔

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