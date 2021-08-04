紐約客談／不打疫苗沒自由 市長再出重手

白思豪3日宣布新規，餐館堂食、健身房、電影院業者需要求上門顧客出示疫苗接種證明。戶外用餐則不在其列。(記者顏嘉瑩╱攝影)

市長白思豪(Bill de Blasio)3日下令設立新規，民眾若想要外出，享受在餐館內堂食、上電影院看電影、到健身 房健身，沒有打疫苗 ？不准。

這項領先全美主要城市的規定，要求進入全市餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所等的顧客，需出示接種證明，戶外用餐則不在其列；新規16日(周一)生效，並從9月13日(周一)起開始執法，目的除了保護民眾，也逼更多嚮往自由的人打疫苗。

夏、秋為餐館旺季，根據Yelp最新統計，在今年的3到5月兩個月內，全市有近700間餐館開業，即便Delta變種病毒籠罩，民眾及業者仍對未來前景相當看好，疫苗的普及有如天降甘霖，滋潤了新餐館、酒吧，像雨後春筍般抽芽發枝。

雖然白思豪立意良好，但在疫情期間最早受到限制的餐飲業者，如今在夏季餐館旺季時正辛苦復甦，當最需要人流時，市府限制了能夠上門的顧客數量，讓那些期待著在疫後與紐約市 共同創造經濟奇蹟的餐飲業，失去了最重要的養分。

在保護公眾的情況下，餐飲業者雖然了解市長的這一步棋，將對生意帶來負面影響，不過他們也只能「以大局為重」；希望在要求更多人打疫苗下，紐約市的病例能更少一些、經濟復甦能更快一些。

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