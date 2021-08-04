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支持亞當斯競選市長 華人社團將辦籌款餐會　

記者顏嘉瑩／紐約報導
「亞當斯華人之友會」將於22日於華埠僑團合作，舉辦籌款餐會。(記者顏嘉瑩╱攝影)
「亞當斯華人之友會」將於22日於華埠僑團合作，舉辦籌款餐會。(記者顏嘉瑩╱攝影)

為支持紐約市長民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)成功當選，由多個華人社團、商家組成的「亞當斯華人之友會」3日在曼哈頓華埠召開記者會，將於22日(周日)與華埠多個僑團，舉辦「支持亞當斯區長競選市長籌款餐會」活動，展現華人社區力量。

此次餐會活動的總策畫田士銳表示，亞當斯在民主黨初選中險勝，來自華人社區的票數有決定性影響，相信若他成功當選，將會更重視華人聲音，該會也希望能與社區團結，在11月2日的普選時，支持亞當斯順利高票當選市長。

市議員顧雅明表示，希望民眾能夠踴躍參與餐會，展現華人社區力量，也能讓民選官員聽見更多社區的聲音。

亞當斯競選辦公室顧問鄭祺蓉說，亞當斯在擔任布碌崙(布魯克林)區長的七年多時間裡，對於華人社區文化的關心及尊重大家都有目共睹，疫情期間反亞裔攻擊案頻發期間，他也主動為華人社區爭取正義，普選時也希望華人能團結一致，支持亞當斯。

位於華埠的籌款餐會獲得多個華埠及福建社團、美國紐約華青總商會等支持，餐會將於22日(周日)晚上7時，在東百老匯39號「金泰酒家」舉行，意者可電田士銳(917)660-2402。

另外該會將於本月23(周一)和9月在法拉盛、27日(周五)於布碌崙，分別舉辦支持餐會，11月普選結束後也將舉辦慶功宴。

華人 亞當斯 華埠

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