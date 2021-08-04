要求疫苗卡 健身人士：安心脫口罩鍛鍊

傅婷勻說，市府要求顧客出示接種證明的規定，有利於鼓勵更多民眾接種疫苗。(記者牟蘭／攝影)

紐約市將從16日開始要求包括健身 房在內多種場所顧客出示疫苗 接種證明；對此，華人健身房業者與健身人士表示支持，並指這一做法從長遠角度將有效控制疫情傳播；有健身人士稱，戴口罩 運動不舒服，希望大家都打疫苗，才能安心除下口罩鍛鍊。

健身房是受新冠疫情衝擊最嚴重的行業之一，法拉盛連鎖女子健身房Lucille Roberts在經營26年後，由華人創辦的洋子健身接手，目前已試營業一個多月。

洋子健身創辦人傅婷勻表示，位於小頸的健身俱樂部去年3月到5月暫時關閉，重新營業後，做好防疫措施，只接待33%的顧客，要求所有人戴口罩，通過專業教練，告知如何克服戴口罩鍛鍊的不適感。隨著疫苗普及，健身房逐漸放寬要求，越來越多客人脫下口罩；健身房仍做好防疫工作，如要求員工與客人測量體溫，以及在門口放乾洗手液等。

對於市府要求顧客出示接種證明，傅婷勻表示，勢必對生意造成影響，但從長遠來看，有利鼓勵更多民眾接種疫苗；她說，計畫採用二維碼打卡等方式，要求顧客與員工出示接種憑證。

健身教練林景坤表示，即使普遍接種疫苗，他仍建議室內健身的民眾戴口罩，在專業人士的指導下，進行低強度的訓練；他贊同政府新規，因有助降低減少室內訓練人員染疫的風險。