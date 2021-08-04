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進餐館要疫苗卡 華人支持

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市餐館堂食，將需要出示新冠疫苗接種證明。(記者顏嘉瑩╱攝影)
紐約市餐館堂食，將需要出示新冠疫苗接種證明。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市3日宣布，將從16日(周一)開始要求全市餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所，須要求顧客出示新冠疫苗接種證明；曼哈頓華埠餐館業者多表示支持，認為在政府令下，將可嚴格要求顧客遵守規定，並鼓勵更多人接種疫苗，不過也有民眾質疑落實的可能性。

新規定要求所有在餐館酒吧堂食顧客等，需要出示疫苗接種證明，才可入店消費，戶外用餐者則無此規定；有戶外用餐區和堂食空間的華埠餐館「粥麵軒」員工李女士說，目前雖然在店內堂食仍會要求顧客量體溫、留個資，在變種病毒肆虐下，為了做生意，業者也無法進行更嚴格的防疫措施，只能相信顧客已完成接種。

李女士表示，如今紐約市府領先全美，要求出示疫苗卡，餐館也能將已完成接種和未打針的顧客分開，更能夠保障顧客及員工的安全。

僅提供堂食的餐館「聚點串吧」經理董女士說，過去曾經有多名外族裔客人不願戴口罩，稱自己已打完疫苗，且政府也未規定室內需戴口罩，「現在生意仍不好做，我們除了規勸、提供口罩，也很難再說什麼。」

食客陳青昕認為，雖然政府立意良好，不過在落實上可能會有困難；他表示，國慶日的梅西煙火秀，市府在之前也表示將設立已接種和未接種的觀賞區，但到了現場，根本沒人管到底有沒有接種，或要求出示疫苗卡。

陳青昕說，餐館要求顧客出示接種證明，可能還是有些客人不想提供個資，且在出示時，餐館是否還要再核對身分，同時市面上充斥假疫苗卡，是否能有效實行，還得看政府的詳細規定。

華人白小蓮則認為，新規有助鼓勵未接種疫苗者盡快接種，「如果想要出外吃飯、看電影、上健身房，就要打疫苗。」

許多華人餐館仍落實堂食顧客量體溫、登記個資等防疫措施。(記者顏嘉瑩╱攝影)
許多華人餐館仍落實堂食顧客量體溫、登記個資等防疫措施。(記者顏嘉瑩╱攝影)

疫苗 紐約市 口罩

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