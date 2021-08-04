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不想後悔 華裔青年智勇擒賊獲表彰

記者張晨／紐約報導
梁尚文(右二)幫助警員張棟錦(左一)抓獲華埠慣竊獲表彰。(記者張晨╱攝影)
梁尚文(右二)幫助警員張棟錦(左一)抓獲華埠慣竊獲表彰。(記者張晨╱攝影)

在3日市警舉辦的「打擊犯罪夜」活動中，33歲的華裔青年梁尚文因去年幫助五分局警員抓獲在華埠屢次犯案的羅馬尼亞扒手團伙而受到表彰；他表示，眼看嫌犯向華裔下手，若自己有一天成為受害者，定會為曾經事不關己的態度而後悔。

梁尚文家住皇后區，時常帶母親到華埠購物，因性格內向，他養成觀察周圍情況的習慣；當日，他看到四個人距離非常近的前後走著，「在平時的紐約可能稀鬆平常，但在疫情下的華埠就非常顯眼。」

梁尚文又發現，是兩名白人緊隨著兩名華裔耆老，定睛看時才發現其中一人的手已經伸向華裔受害者的背包，「此時才知道，是扒手正伺機下手。」

轉頭間兩名扒手注意到梁尚文，梁尚文說「他們的眼裡都是恐懼。」且馬上停手朝反方向離去。

「父母從小就教育我們要低調行事，閒事莫管，但我想到若親眼看到都無動於衷，自己有一天成為受害者，定會為曾經事不關己的態度而後悔。」他說。

他跟隨這夥嫌犯至格蘭街接著報警，梁尚文笑談，「我很怕他們發現我，一路也像電影中或躲在車後或以門作為掩護。」

受五分局表彰的當日，其母也來到現場，她表示，在得知兒子幫忙抓賊後「罵過他不知天高地厚，不懂保護自己安全」但也著實為他驕傲。

華裔 華埠 紐約

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