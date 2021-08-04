不想後悔 華裔青年智勇擒賊獲表彰

梁尚文(右二)幫助警員張棟錦(左一)抓獲華埠慣竊獲表彰。(記者張晨╱攝影)

在3日市警舉辦的「打擊犯罪夜」活動中，33歲的華裔 青年梁尚文因去年幫助五分局警員抓獲在華埠 屢次犯案的羅馬尼亞扒手團伙而受到表彰；他表示，眼看嫌犯向華裔下手，若自己有一天成為受害者，定會為曾經事不關己的態度而後悔。

梁尚文家住皇后區，時常帶母親到華埠購物，因性格內向，他養成觀察周圍情況的習慣；當日，他看到四個人距離非常近的前後走著，「在平時的紐約 可能稀鬆平常，但在疫情下的華埠就非常顯眼。」

梁尚文又發現，是兩名白人緊隨著兩名華裔耆老，定睛看時才發現其中一人的手已經伸向華裔受害者的背包，「此時才知道，是扒手正伺機下手。」

轉頭間兩名扒手注意到梁尚文，梁尚文說「他們的眼裡都是恐懼。」且馬上停手朝反方向離去。

「父母從小就教育我們要低調行事，閒事莫管，但我想到若親眼看到都無動於衷，自己有一天成為受害者，定會為曾經事不關己的態度而後悔。」他說。

他跟隨這夥嫌犯至格蘭街接著報警，梁尚文笑談，「我很怕他們發現我，一路也像電影中或躲在車後或以門作為掩護。」

受五分局表彰的當日，其母也來到現場，她表示，在得知兒子幫忙抓賊後「罵過他不知天高地厚，不懂保護自己安全」但也著實為他驕傲。