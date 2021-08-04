鐵鎚殺人案5日開庭 華社聲援被害者家屬

兩年前在海港城發生的鐵鎚殺人案。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)海港城鐵鎚殺人案訂於5日在法庭迎來關鍵環節，被告馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)或以精神病報告爲由，或與檢方協商認罪，向法官求處較輕刑罰；死者家屬日前拜訪美國 亞裔聯合社團聯合總會，呼籲社區民眾在庭審當日到法院外集會，爭取被告被重判，亞總會將在曼哈頓 下東城提供專車前往，呼籲華人積極參與。

2019年1月15日，馬湯諾維奇手持鐵鎚闖入羊頭灣的海港城自助餐廳，重擊三名華裔員工，造成34歲潘富暉、50歲潘子密及60歲伍燦強傷重身亡；兇嫌被控一級謀殺、仇恨犯罪等罪名，若最重罪名成立，可面臨終身監禁。

案發兩年後，死者潘子密的太太繼續密切追蹤此案，並試圖聯繫其他死者的家屬；她表示另一死者潘富暉的太太是她的姪媳婦，因家中還有幼童，所以平時很少出面與檢方配合，但庭審當日將會出席。

另外馬來西亞籍死者伍燦強在美沒有親人，潘太太嘗試通過馬來西亞旅美聯誼會，但消息指出其家人已從大馬移民到海外，難以取得聯繫。

亞總會會長陳善莊表示，「我們需要正義、需要一個答案」。

亞總會訂於5日(周四)上午9時在布碌崙國王郡的州高等法院外集會，地址是布碌崙Jay街320號；布碌崙民眾搭乘地鐵R車到Jay街-Metrotech站下車即可。

為鼓勵更多各區華人參與，亞總會將在曼哈頓華埠提供專車；民眾可在當日早上8時30分到美國福建同鄉會門口，地址是曼哈頓東百老匯街125號，更多信息請致電(929) 999-8800或(646)523-2340。