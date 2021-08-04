鎚殺3華裔 黃敏儀等4人促嚴懲兇嫌

涉嫌殺害三名華裔員工的馬湯諾維奇。(本報檔案照)

針對布碌崙 (布魯克林)海港城鐵鎚殺人案兇嫌馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)恐以精神報告或協商認罪向法官求輕判，皇后區法拉盛市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)等四名亞裔 代表，3日聯名致信布碌崙檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)，指該案在亞裔社區影響很大，要求嚴懲兇手。

馬湯諾維奇在2019年1月15日手持鐵鎚闖入羊頭灣的海港城自助餐廳，重擊34歲潘富暉、50歲潘子密以及60歲伍燦強，導致三人死亡；兇手被以仇恨犯罪 控一級謀殺等重罪，最高刑期可為終身監禁。

此案性質惡劣，對亞裔社區造成重大負面影響，黃敏儀、李琳達(Linda Lee)、克里斯南(Shekar Krishnan)、黃朱莉(Julie Won，音譯)四名市議員候選人，3日致信蔣莎樂施壓。四人寫到，兇嫌攻擊三名死者僅是因他們是亞裔，對亞裔存在偏見；在過去一年，因針對亞裔的仇恨犯罪不斷增長，才引起主流社會關注；但事實上亞裔社區面對仇恨犯罪已久。

四人在信中寫到，兇嫌攻擊三名死者僅是因為他們是亞裔，他對亞裔存在偏見；在過去一年裡，因針對亞裔的仇恨犯罪不斷在增長，才引起主流社會關注；但事實上亞裔社區面對仇恨犯罪已久。

該案中兇嫌的罪行，不僅使受害者家庭破裂，更給亞裔社區創造了一種恐怖氣氛；「讓我們親身體會到朋友、鄰居以及當地選民，因擔心自己膚色而受到攻擊，而不敢前往戶外活動、天黑不敢出門或者不敢進入地鐵，而兇嫌犯如今卻有機會逍遙法外。」

四人代表亞裔社區，要求蔣莎樂辦公室對此案進行公平、公正的審判，並要求對這類暴力案件進行全面調查，以更深入了解這類種族仇恨的動機。