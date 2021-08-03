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「華女依賴丈夫」 遭家暴不敢報警

記者顏潔恩／紐約報導
轄管布碌崙日落公園的市警72分局，日前聯合亞裔民安隊、紐約親子互助會於8大道舉行「反家庭暴力講座」。(記者顏潔恩/攝影)
轄管布碌崙日落公園的市警72分局，日前聯合亞裔民安隊、紐約親子互助會於8大道舉行「反家庭暴力講座」。(記者顏潔恩/攝影)

轄管布碌崙(布魯克林)日落公園的市警72分局，日前聯合亞裔民安隊、紐約親子互助會於8大道舉行「反家庭暴力講座」，有不少華人民眾出席；警方表示，華社的女性大多依賴丈夫，淪為家暴受害者後也逆來順受，呼籲民眾一定要勇於報警，警方將會動用各種資源施以援助。

當天出席講座的包括72分局副局長陳豐盈、社區事務警員董飛以及家暴部門警員等；董飛提到近來轄區內家暴案有所增加，並認為華人受害者很有可能礙於移民身分、語言障礙等，即使受到傷害也不敢求助；希望通過此次講座擺正民眾的心態，若個人安全受到威脅，一定要立即撥打911。

警員也指出，布碌崙華社的女性高度依賴丈夫，例如需對方申請居美身分、經濟不獨立等，受到家暴後比一般人更來得忍氣吞聲；他強調市警將不會過問受害人的移民身分，其案件的處理不會因此與其他家暴案有所不同，雖具體程序要視案件而定，但政府機構可能可以進一步協助民眾申請合法身分。

而家暴不只發生在夫妻、男女朋友之間，親子以及父母間的家暴行為也有可能發生，除肢體衝突外，也包括威脅、經濟上的控制和精神恐嚇等；警方會視情況動用相關的資源，並書寫一份「家暴報告」(Domestic Incident Report)，這份文件受到法律的承認，可在法院內作為證據使用，對申請相關服務也有幫助。

警方也呼籲受害者報案後要全力配合警方調查，特別是在警方上門做家訪時；若報了警後又改變心意，也可以最終選擇不出庭作證，然而當下生命受到威脅時，不要猶豫，應即刻報警。

除可以到警局報案外，也能撥電(718) 965-6363至反家暴部門，民眾也可以向當地社區機構求助，例如39街443號的「家庭生活中心」(Center for Family Life)；警方也提供另個幫助家暴受害者的組織，名為「安全地平線」(Safe Horizon)，其提供廣泛的服務例如助申請保護令、提供短期住房、心理輔導等，有需要的民眾可主動諮詢。

家暴 布碌崙 華人

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