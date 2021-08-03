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88歲老婦遭槍抵頭搶項鍊 共和黨人砲轟政策錯誤

記者黃伊奕／紐約報導
福克斯(發言人)與社區民眾集會抗議紐約治安惡化。（記者黃伊奕／攝影）
福克斯(發言人)與社區民眾集會抗議紐約治安惡化。（記者黃伊奕／攝影）

布碌崙(布魯克林)戴克高地日前發生一起惡性搶劫案，一名88歲的老婦在光天化日下遭劫匪用槍抵頭，搶走項鍊，代表共和黨正在參選當地市議員的福克斯(Brian Fox)連同多位社區代表，集會譴責，表示治安惡化全因保釋改革法與削減警察經費等錯誤政策導致。

福克斯等當日在戴克高地集會，對全市不斷惡化的治安表示譴責，指出7月27日下午3時左右，一名88歲老婦走在布碌崙戴克高地17大道交84街人行道上，一輛路過車輛上下來一名女子，要求老婦交出脖子上的項鍊；老婦拒絕後，車上下來另外一名男子拔槍威脅，搶走項鍊。

福克斯表示，貝瑞吉、戴克高地原本應是全市治安最佳社區，但隨著全市治安惡化，當地也不再安全；不久前還有85歲老婦在洗衣房被性侵、九旬華裔老婦被火燒背等各種惡性案件，「各種駭人聽聞的案件不斷，我們已經受夠了。」

另外一名當地的家長稱，不久前自己年僅5歲的孩子就在5大道親眼目睹了一場街頭槍擊案發生，「作為家長我們需要時刻擔心子女的安全，這不是我們想要生活的紐約。」

福克斯認為，目前全市治安惡化與此前通過的保釋改革法案、減少警方經費等直接關係，要求讓那些投票支持相關法案的民代下台，「我們需要真正能保護民眾、保護社區的民選官員，而非為了個人利益出賣社區的人。」

州保守黨行政委員狄鐘琪指出，目前治安惡化，華裔民眾成為最直接受害者，接下來應用選票說話，投給能保護華裔社區、重視治安的參選人。

福克斯目前已經贏得共和黨黨內初選，挑戰43選區市議員紀思庭(Justin Brannan)，他是職業介紹公司Phillip Martin Talent的創辦人與管理夥伴，在貝瑞吉生活了18年，目前已獲得布碌崙共和黨人(Brooklyn GOP)、布碌崙保守黨(Brooklyn Conservative Party)的背書；他將治安列入自己參選首要政見，也希望提供更多教育選擇，但也有消息稱他是前總統川普支持者，數次在個人臉書轉發貼文，包括宣揚新冠病毒是謊言。

布碌崙 共和黨 華裔

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