開學前完成2劑接種 僅剩最後1周

市教育局和衛生局呼籲家長抓緊最後一周時間帶適齡子女打疫苗，以在開學前獲得完全防護。（Getty Images）

紐約市 公校將在9月13日開學全員返校上課，市衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)與市教育局 (Department of Education)2日提醒，若家長希望子女在開學時能夠完成兩劑疫苗 接種、獲得保護安心返校，時間僅剩一周。

目前紐約市正在為12歲以上民眾接種疫苗，而12至18歲的民眾，僅可注射輝瑞(Pfizer)疫苗；衛生局表示，以該疫苗為例，第一劑與第二劑間需間隔三周，而完成疫苗接種並獲得保護力，前後則須五周，推算下來，若想在9月13日(周一)開學前完全接種，需要在本月9日前打第一劑疫苗。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，公校的多項防疫措施，讓學生們能夠維持健康，但最好的保護，仍是接種疫苗；他說，疫苗不僅能夠保護自己、同學，也能保護家人，以及整個校園。

市教育局總監波特(Meisha Porter)則說，疫苗是結束疫情的出路，只要有一個年輕人接種，意味著就能保護他人遠離疾病，同樣身為家長的她，鼓勵所有預計在今年秋天重回校園、尚未接種的家庭，盡快預約疫苗接種。

紐約市的疫苗接種站包括由市府管轄的接種站、公立醫院系統、流動接種車、藥房以及社區診所等，相關單位提醒；除了直接到場登記接種，民眾也可上vaccinefinder.nyc.gov網站預約，或是致電(877)-829-4692預約，並安排免費的接駁車輛服務。家長還可聯絡小兒科醫生等，詢問是否有提供輝瑞疫苗接種，同時確保孩子有跟上最新的其他疫苗施打進度。

目前全市疫苗接種數量已超過1000萬劑，其中包括24萬名18歲以下的年輕人；為了確保校園安全，日前市府也要求在9月13日開學時，所有市府雇員，包括市教育局教職員，至少要接種一劑疫苗，否則需每周做新冠檢測。