紐約最大特許學校開學 教職工都打完疫苗

成功學院表示所有教職員工都已打完新冠疫苗。(取自學校官網)

紐約市特許學校成功學院(Success Academy)在2日作為開學第一天時表示，為了保證2萬該特許學校學子的身體健康，其所屬的全市近50個校園數千名教職工已經全部打了新冠疫苗 ；該校目前已經有近九成的孩子選擇回到學校進行面對面學習。

2日開始，該特許學校大約有2萬3000名學生走進久違的教學樓；校方表示，因為迫切需要彌補學生因為疫情 所欠下的課程進度，故選擇提前開始新學年。

學校在第一階段提供了遠程教學選項，學院創辦人莫斯柯維茨(Eva Moskowitz)2日表示，有近90%的學生都選擇了面對面教學。

「毫無疑問，學生的課堂學習體驗效果最佳，這對他們的心理和情緒健康也有益處。」 莫斯柯維茨說，疫情還在持續帶來挑戰，但學校已經盡了一切可能，讓教室變得安全且具有吸引力。

成功學院強制所有教職員工，必須要在本學年開始前完成接種疫苗，校方在開學當日也表示，此規定已得到完全執行。

一位發言人表示，目前成功學院在除史泰登島以外的所有行政區擁有47所學校，本周開始學生返回和教育局 共同擁有的教學樓沒有任何問題；學校從本學年開始將逐步取消線上課程，將達到全實體課的目標。

蓋爾(Kerry-Ann Gayle)是該特許學校Springfield Gardens校區的一名八年級學生家長；她表示，自己的兒子回到校園學習是一件再好不過的事，不僅因為遠程學習存在挑戰性，兒子還非常想念他的老師和同學，如今可以再次和隊友們一起下棋，參加校內活動，逐漸幫助孩子恢復疫情前的學習生活。

對於其他市公立學校而言，教育局鼓勵教師在開學前接種疫苗，但尚未提出強制要求。