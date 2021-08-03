紐約客談／上下推諉 疫情恐很快反彈

新冠疫情持續升溫，千呼萬喚的口罩 令，到頭來還是難產；無論是州長葛謨 (Andrew Cuomo)還是市長白思豪 (Bill de Blasio)，都只是建議戴口罩，不強制。

兩個人各有理由；葛謨的理由是，自己的緊急狀態權力被限制了，所以只能各地方政府自行決定；白思豪更為荒誕，三番五次說戴口罩就會降低人們打疫苗的意願。

當然，這些都是檯面上的理由罷了；真正的原因是，他們擔憂再次祭出口罩令會激起民憤，畢竟二人現在早已主打疫後重啟，本月還要辦各種大型活動呢，口罩又戴上了豈不是要否定抗疫成功？豈不是又要費口舌醞釀民意？

這就是被民意裹挾的決策，民主黨一再推銷的抗疫去政治化，最終還是被政治化了；一切都由民意決定了，事事公投即可，還要民選官員作甚？民眾選舉民選官員，本就已讓渡權力，民選官員卻不能根據實際情況行使權力，要你有何用？

葛謨、白思豪一再抨擊共和黨否定現實，將疫情政治化，葛謨2日又再說一遍，不正是在打自己的臉嗎？現在新增病例、住院人數已經比一個月前翻了數倍，他們自己不也正如去年初的共和黨人一樣，還在糾結要不要戴口罩嗎？

對他們來說，最重要的是保住招牌政績、不得罪人罷了；CDC的只是建議，州府只是敦促地方政府實施，地方政府也不敢強制，上下推諉，無人負責；如此發展下去，紐約市進入下一波疫情恐時日無多；不過只要人沒死絕，抗疫仍然可以一次又一次的「成功」，所以葛謨白思豪的慶功機會還有很多。

（紐約客談，每周二至周六見報）