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南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

MTA、紐新航港局員工 強制打疫苗

記者和釗宇／紐約報導
葛謨宣布，MTA、紐新航港局將要求所有員工在勞工節之前接種疫苗，否則須接受每周強制檢測；圖為MTA工作人員在對地鐵進行消毒。（州長辦公室提供）
葛謨宣布，MTA、紐新航港局將要求所有員工在勞工節之前接種疫苗，否則須接受每周強制檢測；圖為MTA工作人員在對地鐵進行消毒。（州長辦公室提供）

紐約州新冠疫情日益嚴峻，州長葛謨(Andrew Cuomo)2日宣布，大都會運輸署(MTA)、紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)將要求所有員工在勞工節之前接種疫苗，否則須接受每周強制檢測；他還表示，若疫情持續升溫，州府將考慮對教師、醫護和養老院人員強制接種，而州府目前仍在考慮是否出台口罩令，但敦促地方政府率先行動。

儘管MTA是州屬機構，但其人員並非州府員工，因此州府無法對員工下達強制接種命令，須由機構自行出台規定；葛謨表示，這一決定雖然具有爭議，但十分必要；此前，他已經要求所有州府公務員接種或強制檢測，州府下屬公立醫院面向公眾的醫務人員則必須接種，沒有檢測選項。

州府數據顯示，目前全州日新增感染病例連日突破2000例，過去一個月翻了五倍；他敦促疫情傳播風險較高地區的地方政府，對所有面向公眾工作人員採取接種或檢測二選一的政策；若疫情持續升溫，州府也將考慮推出更多強制接種措施，對所有醫護、教師、養老院人員強制接種。

他說，「所有選項都應考慮，而且現在應該開始討論，因為如果疫情繼續快速惡化，我們不能沒有準備；聚集場所是那種一天可能導致數十人感染的地方，如果你是要給我孩子上課的老師，如果你要在養老院照顧我的母親，我認為你應該接種。」

他也繼續敦促私營企業要求員工和顧客接種，「我認為這符合企業的最大利益；無線電音樂廳(Radio City Music Hall)幾個月以前已經這樣做了，重啟後只允許接種者入內，門票還是脫銷。」

儘管聯邦疾病防治中心(CDC)此前更新指導，建議民眾無論是否接種，在室內場所都應戴口罩；但目前紐約州已經結束疫情緊急狀態，而且州議會已經限制了葛謨出台緊急狀態的權力，因此他2日未能出台強制口罩令，僅敦促各地方政府採納CDC的口罩建議。

他表示，各地方政府展現領導力，「這取決於地方政府，CDC並未強制地方政府執行，州府強烈建議地方政府出台口罩令；你們都知道疫情繼續下去是什麼後果，不要等到出現後果了才行動，吸取去年的教訓，不要否定現實。」

葛謨表示，僅有口罩令也是不夠的，接種疫苗仍是最關鍵措施；他說，州府數據顯示，接種者感染新冠肺炎後住院和死亡的概率遠小於未接種者；7月19當周，紐約州住院率在已經接種疫苗的人士中為10萬人0.19人，在未接種疫苗的人士中為10萬1.25人；目前全州已有75.5%的成年人至少接種一針疫苗，意味著還有350萬人沒打疫苗。

葛謨表示，若疫情持續升溫，州府將考慮對教師、醫護和養老院人員強制接種。
葛謨表示，若疫情持續升溫，州府將考慮對教師、醫護和養老院人員強制接種。

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