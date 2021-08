MTA、紐新航港局員工 強制打疫苗

葛謨宣布,MTA、紐新航港局將要求所有員工在勞工節之前接種疫苗,否則須接受每周強制檢測;圖為MTA工作人員在對地鐵進行消毒。(州長辦公室提供)

紐約州新冠疫情 日益嚴峻,州長葛謨(Andrew Cuomo)2日宣布,大都會運輸署(MTA)、紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)將要求所有員工在勞工節之前接種疫苗 ,否則須接受每周強制檢測;他還表示,若疫情持續升溫,州府將考慮對教師、醫護和養老院人員強制接種,而州府目前仍在考慮是否出台口罩 令,但敦促地方政府率先行動。

儘管MTA是州屬機構,但其人員並非州府員工,因此州府無法對員工下達強制接種命令,須由機構自行出台規定;葛謨表示,這一決定雖然具有爭議,但十分必要;此前,他已經要求所有州府公務員接種或強制檢測,州府下屬公立醫院面向公眾的醫務人員則必須接種,沒有檢測選項。

州府數據顯示,目前全州日新增感染病例連日突破2000例,過去一個月翻了五倍;他敦促疫情傳播風險較高地區的地方政府,對所有面向公眾工作人員採取接種或檢測二選一的政策;若疫情持續升溫,州府也將考慮推出更多強制接種措施,對所有醫護、教師、養老院人員強制接種。

他說,「所有選項都應考慮,而且現在應該開始討論,因為如果疫情繼續快速惡化,我們不能沒有準備;聚集場所是那種一天可能導致數十人感染的地方,如果你是要給我孩子上課的老師,如果你要在養老院照顧我的母親,我認為你應該接種。」

他也繼續敦促私營企業要求員工和顧客接種,「我認為這符合企業的最大利益;無線電音樂廳(Radio City Music Hall)幾個月以前已經這樣做了,重啟後只允許接種者入內,門票還是脫銷。」

儘管聯邦疾病防治中心(CDC)此前更新指導,建議民眾無論是否接種,在室內場所都應戴口罩;但目前紐約州已經結束疫情緊急狀態,而且州議會已經限制了葛謨出台緊急狀態的權力,因此他2日未能出台強制口罩令,僅敦促各地方政府採納CDC的口罩建議。

他表示,各地方政府展現領導力,「這取決於地方政府,CDC並未強制地方政府執行,州府強烈建議地方政府出台口罩令;你們都知道疫情繼續下去是什麼後果,不要等到出現後果了才行動,吸取去年的教訓,不要否定現實。」

葛謨表示,僅有口罩令也是不夠的,接種疫苗仍是最關鍵措施;他說,州府數據顯示,接種者感染新冠肺炎後住院和死亡的概率遠小於未接種者;7月19當周,紐約州住院率在已經接種疫苗的人士中為10萬人0.19人,在未接種疫苗的人士中為10萬1.25人;目前全州已有75.5%的成年人至少接種一針疫苗,意味著還有350萬人沒打疫苗。