史泰登島疫情反彈 華康會派防疫物資

瑪麗奧等在華康會史島會所門口參加防疫物資派發活動。（華康會提供）

史泰登島 近期成為全市疫情 反彈最嚴重區域，為了保護當地社區民眾安全，華人健康協會7月31日在史泰登島會所舉行了免費口罩與洗手液派發活動，當地民選官員與警局成員也到場參加，呼籲不要鬆懈防疫 ，保護好個人健康。

活動當日中午在華康會史島新村巷(New Dorp Lane)322號會所門口舉行，向到場民眾免費派發了各種防疫物品，同時中央檢測站(Med Labs)也派出醫護人員在現場提供新冠肺炎病毒檢測。

華康會會長陳麗娜表示，史泰登島最近疫情反彈嚴重，成為全市疫情最嚴重區域，因此該會決定在當地啟動防疫物資免費派發活動，幫助當地居民保護自己和家人，同時提醒大家不要放鬆防疫。

當日活動上，史泰登島聯邦眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)也前來參加表示支持，一邊向民眾派發物資一邊提醒大家注意防疫安全。

史泰登島122分局警員塞爾克(PO Selkirk)、德法喬(PO Defazio)以及121分局警員孟德羅(PO Mondello)也前去為民眾提供個人財產登記註冊服務；警員德法喬指出，警局推出個人財物登記服務已經多年，民眾均可將個人電腦、平板電腦、手機、單車等財物進行登記，萬一不幸被盜警方在尋回後可物歸原主。

居住在122分局轄區的民眾，如果錯過此次活動但仍希望將個人財物進行登記，可將姓名、地址、電話、郵件、財物種類、顏色、型號、編號(Serial Number)等信息，發送電郵至[email protected]；警局在完成信息登記後，會將登記編號回郵給民眾，更多信息可致電(718)667-2266。