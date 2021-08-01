李凱健初選勝利 答謝華人義工

李凱健與華人義工們合照。(記者顏潔恩/攝影)

在初選中以55.7%得票率獲勝的第47選區民主黨 市議員候選人李凱健(Ari Kagan)，7月31日在布碌崙(布魯克林)班森賀華人 酒樓舉行答謝宴，感謝一路以來相挺的華人義工和支持者；他將在11月普選中面臨共和黨籍蘇斯卡其(Mark Szuszkiewicz)的挑戰。

當天超過30名華裔 義工出席答謝宴，李凱健表示，他的義工團隊大約有400人，其中大部分是華裔，很感謝他們在競選期間奔走社區、打電話拜票；他也提到，因針對亞裔仇恨犯罪、特殊高中改革、移民權利等問題，他結識多名華裔和社區組織，並與他們並肩作戰多年，將把他們的支持永遠銘記在心。

他說自己有著與華人十分相似的價值觀，關注公共安全、重視教育和家庭，所以很輕易地就能站在同一線上，為相同的信念奮鬥；他也承諾，當選後已確定會有一名華裔社區聯絡人，專門處理華社事務。

出生於白俄羅斯的李凱健，26歲移民紐約，起初面臨語言障礙和生活上的不適應，一步步走到現在；他曾當過記者，也在市主計長斯靜格(Scott Stringer)辦公室工作，過去參選羊頭灣第48選區市議員時敗給康德全(Chaim Deutsch)，之後加入崔馬克辦公室。

他表示初選遭到來自對手的惡意攻擊，是一場很艱辛的選舉，但他專注將政見傳達給社區，並且拜訪每個社區，絕不遺漏；面對11月的普選，雖選區內民主黨選民居多，他占有優勢，可不會因此輕敵，還是會繼續到社區聆聽民眾的聲音。