全員接種疫苗 MTA仍在考慮

疫情期間MTA員工染疫死亡數字高，但對於市府和州府提出的要求員工接種疫苗要求，MTA表示仍在考慮是否執行。(MTA提供)

雖然紐約市 府已經要求市政員工在9月13日公校開學之前完成新冠疫苗 接種，否則須接受每周新冠檢測，州長也要求州府公務員必須接種疫苗，否則須每周接受檢測，但在疫情期間員工感染新冠和死於新冠數量眾多的大都會運輸署(MTA )，卻表示仍在考慮是否會做出要求員工接種疫苗的決定。

MTA目前有超過5萬名員工，從疫情爆發至今，已經有168人死於新冠，該數字超過其他所有市府機構，其中超過150人是地鐵和公車員工，交通運輸員工早於1月起就獲得接種資格，但接種率卻一直偏低。

MTA發言人柯特茲(Michael Cortez)表示，他們了解市府的疫苗接種計畫，並正進行評估。

市捷運局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)對要求員工接種持支持態度，但表示最終決定權在MTA董事會。

由於MTA有一定程度的自主權，並非一般政府機構，因此其董事會對各項要求擁有最終決定權。

MTA首席安保官華倫(Patrick Warren)表示，目前65至70%員工已經完成至少一劑接種，不過該數字低於全市平均水平，紐約市成人已經有71%接種至少一劑。

且MTA不同部門間接種數字差距較大，根據5月發布的數據，捷運部門的地鐵和公車員工接種率最低，僅37%，之後MTA再未公布任何各部門的接種數字。

除MTA外，市消防局(FDNY)成員的接種比率也僅55%，消防員工會主席反對市府的強制接種要求；運輸工人工會(Transport Workers Union Local 100)主席尤塔諾(Tony Utano)表示不支持強制接種政策，但鼓勵成員接種。