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角聲「神采飛揚」免費表演展覽連4周

記者牟蘭╱紐約報導
基督教角聲佈道團將於本月7日開始，一連四個周六與周日舉行「神采飛揚」藝術家表演暨作品匯展。(記者牟蘭╱攝影)
基督教角聲佈道團將於本月7日開始，一連四個周六與周日舉行「神采飛揚」藝術家表演暨作品匯展。(記者牟蘭╱攝影)

基督教角聲佈道團7月31日宣布，將於本月7日(周六)開始，一連四個周六與周日在角聲使命中心舉行「神采飛揚」藝術家表演暨作品匯展，活動免費，歡迎民眾參與；主辦方表示，希望藉此活動，為華裔藝術家提供展示的平台，並通過藝術鼓勵受疫情打擊的民眾早日走出陰霾。

佈道團首席總幹事勞伯祥表示，疫情爆發後，藝術家失去表演的實體場地，疫情趨緩後，社區亟需藝術表演鼓勵民眾走出疫情的陰霾；他指，與曼哈頓相比，皇后區的藝術表演場地較少，他期盼角聲成為藝術家與民眾交流新平台，豐富社區民眾的生活。

角聲福音廣場總監陳熾表示，不少民眾因疫情引發心理疾病，他希望民眾通過「神采飛揚」藝術活動撫慰心中的憂慮，重新回歸正常生活；還想要加盟的藝術家，請電(718)799-8213諮詢詳情。

活動項目包括繪畫、樂器演奏、歌唱表演、舞蹈、布袋戲、插花與手工藝術等，還將舉辦福音茶座、現場教學示範，由畫家指導繪畫技巧。活動時間為8月7日、14日、21日與28日的上午10時到下午4時，8月8日、15日、22日與29日的下午4時到下午7時30分舉辦，詳情請電(832)755-7821，活動地點為角聲使命中心，地址是法拉盛賀若斯哈汀快速道路(Horace Harding Expy)156-03號。

基督教角聲佈道團將於本月7日開始，一連四個周六與周日舉行「神采飛揚」藝術家表演暨...
基督教角聲佈道團將於本月7日開始，一連四個周六與周日舉行「神采飛揚」藝術家表演暨作品匯展。(記者牟蘭／攝影)

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