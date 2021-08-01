疫期網課學習落後 特教生將獲額外輔導

新學年公校將擴大特教學生輔導，教育局也考慮為有高危家人的學生提供遠程教學選項。(市教育局提供)

9月新學年開始，市教育局 將為眾多特殊教育及殘障學生在課後和周六的時間提供更多輔導，以補償因疫情 轉為線上教學期間難以提供的關鍵教學和幫助。此外，雖然秋季公校 全面返校，但教育局表示，很可能為一部分有高危易感染家人的學生提供遠程教學選項。

疫情期間，特殊教育課堂與所有公校課堂一樣，都被迫突然改為線上教學，並從以往每班兩名教師降至一人，由於很多特殊教育難以遠程進行，學生難以獲得充足的學習資源和輔導。

教育局本月宣布，每名特殊教育學生在新學年都講在課後和周日獲得額外輔導，以彌補他們在疫情期間所缺，包括心理輔導、體育、心理治療等。

此外，據悉教育局正考慮為家人免疫系統不健全的學生提供遠程教學選項，以確保家庭不被新冠病毒傳染。

此前教育局已經表示，雖然秋季全面恢復實體課，但有基礎疾病的學生擁有在家上課的選項，如今很可能將這一選項擴大至家中有新冠高危人士的學生。

市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)日前表示，紐約市公校仍應該為還未能接種的年齡段學生提供網課選項。但州教育廳廳長羅莎(Betty Rosa)表示，不會要求已經確定全面重開的學區提供遠程教學，市教育局已經明確表示，不會為其他正常學生提供上網課的選項。