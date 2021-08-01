疫期網課學習落後 特教生將獲額外輔導
9月新學年開始，市教育局將為眾多特殊教育及殘障學生在課後和周六的時間提供更多輔導，以補償因疫情轉為線上教學期間難以提供的關鍵教學和幫助。此外，雖然秋季公校全面返校，但教育局表示，很可能為一部分有高危易感染家人的學生提供遠程教學選項。
疫情期間，特殊教育課堂與所有公校課堂一樣，都被迫突然改為線上教學，並從以往每班兩名教師降至一人，由於很多特殊教育難以遠程進行，學生難以獲得充足的學習資源和輔導。
教育局本月宣布，每名特殊教育學生在新學年都講在課後和周日獲得額外輔導，以彌補他們在疫情期間所缺，包括心理輔導、體育、心理治療等。
此外，據悉教育局正考慮為家人免疫系統不健全的學生提供遠程教學選項，以確保家庭不被新冠病毒傳染。
此前教育局已經表示，雖然秋季全面恢復實體課，但有基礎疾病的學生擁有在家上課的選項，如今很可能將這一選項擴大至家中有新冠高危人士的學生。
市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)日前表示，紐約市公校仍應該為還未能接種的年齡段學生提供網課選項。但州教育廳廳長羅莎(Betty Rosa)表示，不會要求已經確定全面重開的學區提供遠程教學，市教育局已經明確表示，不會為其他正常學生提供上網課的選項。
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