華埠健康日打疫苗 民憂疫情再返

不少華裔家長排隊了解，新學年開學在即，對未打疫苗孩童的健康表示擔憂。(記者張晨╱攝影)

王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」(Good Health Day)於7月31日在曼哈頓哥倫布公園回歸，現場向民眾提供免費健康篩檢、新冠疫苗 接種及膽固醇檢查等；與往年比更新增加了健康知識宣導攤位，向民眾普及新冠及疫苗常識；不少華裔家長擔心變種病毒反覆，加之新學年開學在即，家長也對未打疫苗孩童的健康表示擔憂。

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現場志願者表示，紐約疫情 如過山車，這樣許多耆老不敢出門到醫院做健康檢查，導致忽略自己的身體狀況，如今多數人已打疫苗，活動中提供免費的健康檢查，提醒民眾勿將小病拖成大病。

當天中心提供輝瑞(Pfizer)和嬌生(Johnson & Johnson)兩種疫苗，更設立健康教育宣導攤位，華裔家長李女士，其九歲的兒子在華埠公立130小學就讀，15歲的女兒則在布碌崙(布魯克林)科技高中。她表示，兩個孩子還都未接種，除要繼續戴口罩，更為校內防疫安全感到擔憂。

中心醫務副總監金曉星(Hyoseong Nuna Kim)說，根據統計，目前有95%的新冠住院重症案均為未接種疫苗者，證明疫苗的有效，疫苗不需預約，直接登記即可注射。

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)表示，今年是王嘉廉創立50周年，新冠肺炎疫情期間，中心也致力於為社區接種疫苗，已為符合資格者提供超過4萬劑疫苗，希望透過活動觸及更廣的人群，繼續為社區服務。