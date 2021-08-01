我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美高球選手謝奧菲勒奪金 一圓父子夢

東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽

華埠健康日打疫苗 民憂疫情再返

記者張晨╱紐約報導
不少華裔家長排隊了解，新學年開學在即，對未打疫苗孩童的健康表示擔憂。(記者張晨╱攝影)
不少華裔家長排隊了解，新學年開學在即，對未打疫苗孩童的健康表示擔憂。(記者張晨╱攝影)

王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」(Good Health Day)於7月31日在曼哈頓哥倫布公園回歸，現場向民眾提供免費健康篩檢、新冠疫苗接種及膽固醇檢查等；與往年比更新增加了健康知識宣導攤位，向民眾普及新冠及疫苗常識；不少華裔家長擔心變種病毒反覆，加之新學年開學在即，家長也對未打疫苗孩童的健康表示擔憂。

影音來源：記者張晨

現場志願者表示，紐約疫情如過山車，這樣許多耆老不敢出門到醫院做健康檢查，導致忽略自己的身體狀況，如今多數人已打疫苗，活動中提供免費的健康檢查，提醒民眾勿將小病拖成大病。

當天中心提供輝瑞(Pfizer)和嬌生(Johnson & Johnson)兩種疫苗，更設立健康教育宣導攤位，華裔家長李女士，其九歲的兒子在華埠公立130小學就讀，15歲的女兒則在布碌崙(布魯克林)科技高中。她表示，兩個孩子還都未接種，除要繼續戴口罩，更為校內防疫安全感到擔憂。

中心醫務副總監金曉星(Hyoseong Nuna Kim)說，根據統計，目前有95%的新冠住院重症案均為未接種疫苗者，證明疫苗的有效，疫苗不需預約，直接登記即可注射。

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)表示，今年是王嘉廉創立50周年，新冠肺炎疫情期間，中心也致力於為社區接種疫苗，已為符合資格者提供超過4萬劑疫苗，希望透過活動觸及更廣的人群，繼續為社區服務。

與往年比更新增加了健康知識宣導攤位，向民眾普及新冠及疫苗常識。(記者張晨╱攝影)
與往年比更新增加了健康知識宣導攤位，向民眾普及新冠及疫苗常識。(記者張晨╱攝影)

疫苗 紐約 疫情

上一則

法拉盛華裔醫生診所凌晨被偷處方單 警通緝嫌犯

下一則

南海順德同鄉會 關閉17個月後重開

延伸閱讀

若疫苗接種率不提高 「秋季確診恐激增」

若疫苗接種率不提高 「秋季確診恐激增」
五孩爸死於新冠 臨終才後悔沒打疫苗

五孩爸死於新冠 臨終才後悔沒打疫苗
接種疫苗群體99.92%未感染

接種疫苗群體99.92%未感染
沃爾瑪要求疫情熱區員工戴口罩 10月4日前打疫苗

沃爾瑪要求疫情熱區員工戴口罩 10月4日前打疫苗
德州州長 禁州府機構強制打疫苗、戴口罩

德州州長 禁州府機構強制打疫苗、戴口罩

熱門新聞

特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
華埠街頭揚辱華言論，華埠熟面孔「鳥人」當街遭華裔民眾一拳毆倒在地。(視頻截圖)

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

2021-07-26 16:51
紐約曼哈頓標誌性建築Vessel頻傳自殺案一度關閉，重開兩個月後，29日再發生一起跳樓自殺案，一名14歲少年從Vessel頂層一躍而下，當場死亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

2021-07-29 21:51
長島市Queens County Inn & Suites居紐約市臭蟲投訴榜首。(谷歌地圖)

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

2021-07-25 10:40
華裔女曼哈頓上西城遭人辱罵種族歧視言語，嫌犯向其扯頭髮、吐口水。(記者張晨/攝影)

「講英語 你在美國 就得說英語」華女曼哈頓遭人扯髮吐口水

2021-07-26 18:11
圖：pixabay

紐約市30日起打首劑疫苗送100元 享受音樂會等活動

2021-07-28 12:35

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下

吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下
東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金

東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金
養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了