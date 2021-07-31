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李凱健初選勝利 舉辦答謝宴感謝華人義工

記者顏潔恩／紐約報導
李凱健與華人義工們合照。(記者顏潔恩/攝影)
李凱健與華人義工們合照。(記者顏潔恩/攝影)

在初選中以55.7%得票率獲勝的第47選區民主黨市議員候選人李凱健(Ari Kagan)，7月31日在布碌崙(布魯克林)班森賀華人酒樓舉行答謝宴，感謝一路以來相挺的華人義工和支持者；他將在11月普選中面臨共和黨籍蘇斯卡其(Mark Szuszkiewicz)的挑戰，雖選區內民主黨選民占數較多，但他說會持續走訪各社區拜訪，聆聽選民的意見。

當天超過30名華裔義工出席李凱健舉行的答謝宴，李凱健表示，他的義工團隊大約有400人，其中大部分是華裔，很感謝他們在競選期間為他奔走社區、打電話拜票；他也提到，因針對亞裔仇恨犯罪、特殊高中改革、移民權利等問題，他結識多名華裔和社區組織，並與他們並肩作戰多年，將把他們的支持永遠銘記在心。

他說自己有著與華人十分相似的價值觀，關注公共安全、重視教育和家庭，所以很輕易地就能站在同一線上，為相同的信念所奮鬥；他也承諾，當選後已確定會有一名華裔社區聯絡人，專門處理華社事務。

出生於白俄羅斯的李凱健，26歲移民紐約，起初面臨著語言障礙和生活上的不適應，最終一步步走到現在的位置；他曾當過記者，也在市主計長斯靜格(Scott Stringer)辦公室工作過，過去參選羊頭灣第48選區市議員時敗給康德全(Chaim Deutsch)，之後加入崔馬克辦公室。

他表示初選遭到來自對手的惡意攻擊，是一場很艱辛的選舉，但他專注將政見和想法傳播給社區，並且到每個社區去拜訪，絕不獨漏；面對11月的普選，雖選區內民主黨選民居多，他占有優勢，可不會因此輕敵，還是會繼續到社區聆聽民眾的聲音。

李凱健與華人義工們合照。(記者顏潔恩/攝影)
李凱健與華人義工們合照。(記者顏潔恩/攝影)

華裔 民主黨 華人

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