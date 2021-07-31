反建遊民所 班森賀居民8月8日示威抗議

班森賀遊民收容所建案遭當地華社反對。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)班森賀遊民收容所建案遭到當地民代和華人 強烈反對，只要市府沒有找到新地點，民眾就無法安心；為向市府展現對該建案反對到底的決心，居民定於8月8日(周六)在原址前舉行示威抗議，並向更多社區民眾收集簽名，發出請願書。

市府最初計畫在巴斯(Bath)大道2147號修建一個容納150名男性的收容所，遭當地民眾強烈反對後讓步，表示會尋找新地址；但自社會服務局局長班克斯(Steven Banks)4月宣布將尋找其他合適地點以後，再也沒有進一步消息，也未表示放棄原先選擇。

相反的，負責該建案的廠商「社區生活研究」(ICL)仍不罷休，曾致信民代官員，表示市府有意將容納男性的收容所改為收納家庭；在反對者的積極調查下，發現市府根本沒有作出該決定，擔心市府或ICL會直接動工，持續關注原址的工地進展。

他們在近期舉行的視訊會議 中表示，目前市府還未找到新地點，舊址也暫時沒有出現建築施工；然而有民眾指出，看到工地圍籬破損，風一吹可能坍塌而撥電311舉報，但市府未對建商開罰單。

他們表示，若是普通百姓此時已接到違規通知和高額罰單，不滿建商可全身而退，呼籲社區民眾積極聯繫市樓宇局(DOB)，要求他們對此解釋；另外會議中也討論下個月的示威活動，目的是向公眾、市府機構聲明，在市府完全撤銷當地的收容所建案以前，絕不會放棄抵抗。

示威定於8月8日(周六)下午6時30分舉行，在巴斯大道2147號前；當天也會向民眾徵取更多簽名，向市府發出請願書，有興趣擔任義工者，可致電(718) 496-7674或電郵至[email protected]。