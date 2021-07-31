華男疑醫療疏失致死 兒獲簽證來美奔喪

罹患肝癌的陳忠傑，醫療期間不幸身亡。(同鄉提供)

來美18年的福州籍男子陳忠傑，日前在癌症手術後疑插管處理不當，引發胰腺炎，最終客死他鄉；在美國 亞裔社團聯合總會及國會眾議員 的幫助下，其十多年未見的兒子陳天輝日前通過面簽，取得簽證 後將立即赴美奔喪。

49歲的陳忠傑5月底送餐工作時，突然腹部劇痛，診斷為肝癌；手術後原本復原不錯，但疑似插管阻塞引發胰腺炎，醫生囑咐他多喝水，造成其傷勢惡化，7月8日死亡。

陳忠傑的同鄉懷疑是醫生的疏忽，導致他身亡，至亞總會求助，想通過法律程序展開調查，確認是不是醫院的疏失；另外想申請其十多年未見的妻兒來美，送死者最後一程。

亞總會會長陳善莊聯繫國會眾議員孟昭文、維樂貴絲(Nydia Velázquez)，在兩人協助下，陳忠傑的20歲兒子陳天輝於不久前到美國駐上海總領館面簽，當下便獲批；他在電話中表示，父親的噩耗讓一家人傷心，感謝亞總會及同鄉們的幫助。收到簽證，將立即趕來紐約，為父親辦理後事。

陳善莊表示，很多華人移民飄洋過海來到國外，與親人相隔千里，勤奮工作、維持家計，一定要照顧好自己的身體，定期身體檢查，以免類似的悲劇重演。