8大道華裔外賣郎 電單車連遭竊

途中男子涉嫌盜走董先生停放在餐館門口的電單車。(董先生提供)

自電單車合法化後，布碌崙 (布魯克林)日落公園 頻繁發生相關失竊事件，8大道 外賣郎董先生表示，他的電單車在數個月內被盜兩次，工作大受影響；他認為有竊盜集團在當地犯案，稍不注意就會遭殃，希望警方盡早逮捕這些歹徒。

董先生說，26日下午3時許他到8大道55街一家中餐館買食物時，將電單車停靠餐館門邊片刻；原以為街上人來人往，小偷不會肆意妄為，且領了餐點就出來，於是沒有上鎖。

不料只有數分鐘的時間，電單車就被人騎走，他在餐館業者的幫助下取得監控錄像，清楚地拍到小偷的犯案過程；一名疑似為西語裔的男子在他走後立即跳上車子，其左臂有一個紋身「989」，男子戴著白色口罩、犯案時身穿白色上衣、深色短褲。

董先生無奈地表示，這已是第二次發生，幾個月前他將電單車鎖在自家前院，小偷夜裡下手；他說外賣郎電單車都是在亞馬遜上自掏腰包買的，價格至少450元起跳。一連損失兩輛電單車，心疼又憤怒，也因沒有電單車無法送餐，目前改打雜工。

董先生也提到，同行很多人也面臨類似情況，他懷疑8大道可能出現專門盜竊電單車的團夥，經常在社區遊蕩尋找下手的機會；希望自身的經歷可提醒更多人提高警覺，呼籲民眾注意該名竊賊，若發現與照片中相似者，可報警或致電(917) 909-4483向他提供線索。

電單車竊案經常發生，警方建議民眾應把車停在有燈光、人多區域，外賣郎應將車輛上鎖後才離開；另外，電單車體積不大，應盡量搬入室內，而非留在街上。