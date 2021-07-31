華警曼哈頓夜店外鬥毆被捕 被害人被打到昏迷

受害者將案發照片發表在社交平台上，尋求公眾指認。(取自受害者社交平台)

據警方消息，曾揭露皇后區109分局卡拉OK酒吧賄賂醜聞的華裔 警佐李治德(Steven Lee)29日被捕，據稱他參與了在24日晚間發生在曼哈頓一家熱門夜店外的鬥毆；而與其發生爭執的另一夥人同為華裔，案發後其中一名當事人在社交媒體上發帖表示，自己和女友以及另一名朋友均被送到醫院，朋友顴骨破裂，昏迷不醒，接近「死亡狀態」。

消息人士表示，在雀兒喜人氣夜店Marquee內，有兩夥人因不明原因發生爭執，隨後走到街上準備「解決問題」，43歲的李治德就是其中之一；他目前面臨三項攻擊重罪指控。

警方表示，李治德因涉嫌毆打對方其中一人被捕，而李的同夥，另一嫌犯則將人毆打至重傷；警方表示，鬥毆結束後，包括兩男一女在內的三人受傷。

上周末，遭李治德等人毆打的受害者將案發照片發表在社交媒體上，以尋求公眾指認；且因受害者同為華裔，所以很快收到華裔社區的關注，不少人猜測打人者或為李治德，但難以求證直至其被捕。

調查人員目前仍在尋找當天晚上和李治德在一起的人，李則在被捕後被停職；市警承認逮捕了一名名叫「Steven Lee」的嫌犯，但沒有證實他是警察 。

這名李姓受害者在帖子中寫道，「我和我的朋友當晚在Marquee夜店外無辜遭到攻擊，朋友被緊急送醫後接近死亡，醫生診斷其顴骨粉碎，耳骨、嘴唇嚴重撕裂，使人不敢直視。」

他回憶打鬥時說，「即使朋友已經被打到昏迷，他們還是不肯停手，且攻擊試圖勸架的自己和女友，三人均被送醫院治療。」

據悉，李治德(Steven Lee)於2005年1月加入市警隊伍，2013年晉升為警佐(Sergeant)，任職109分局；他也是「亞裔在美國」(Asians in America，簡稱AiA)的創辦人、曾參選紐約 第40選區州眾議員。

2014到2015年間，李治德發現任職的警局涉及貪汙，並向「紐約郵報」舉報，兩名警員在此案中被逮捕並定罪；他2019年提告市警，如今訴訟仍在進行中。