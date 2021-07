向臥底警員販賣槍枝毒品 法拉盛亞裔男判9年

圖為皇后區檢察官辦公室與州檢察長辦公室日前舉辦的槍支回購活動。(路透)

報住法拉盛 的李克瑞斯(Chris Lee,姓名皆音譯),涉兩年前向臥底警員賣出兩把手槍、瞄準器與100發子彈,以及古柯鹼 (Cocaine)與冰毒(Methamphetamine)等,他近期承認三級非法持武等罪,法官30日宣布判刑九年。

根據法院文件,30歲的李克瑞斯於2019年8月到2020年1月期間,向臥底警員販賣一把左輪手槍及一把半自動手槍,一具瞄準器與100發子彈,並要求對方支付現金完成交易;在警方調查期間,他還向另一名臥底警員出售古柯鹼與冰毒,同樣要求支付現金。

警方經六個月調查,於去年1月拘捕李克瑞斯,並移送法辦;被告於今年5月11日與檢方達成認罪協議,認兩項三級非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon in the Third Degree)與兩項三級非法銷售管制藥品(Criminal Sale of a Controlled Substance in the Third Degree)。

皇后區 的州高等法院法官佐爾(John Zoll)30日宣判刑期九年,刑滿後外加三年的庭外監管。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示,被告同時販賣槍枝與毒品 ,給社區安全帶來極大威脅,皇后區的非法槍枝為社會帶來悲劇,將力阻街頭黑槍以及毒品。