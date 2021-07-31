向臥底警員販賣槍枝毒品 法拉盛亞裔男判9年
報住法拉盛的李克瑞斯(Chris Lee，姓名皆音譯)，涉兩年前向臥底警員賣出兩把手槍、瞄準器與100發子彈，以及古柯鹼 (Cocaine)與冰毒(Methamphetamine)等，他近期承認三級非法持武等罪，法官30日宣布判刑九年。
根據法院文件，30歲的李克瑞斯於2019年8月到2020年1月期間，向臥底警員販賣一把左輪手槍及一把半自動手槍，一具瞄準器與100發子彈，並要求對方支付現金完成交易；在警方調查期間，他還向另一名臥底警員出售古柯鹼與冰毒，同樣要求支付現金。
警方經六個月調查，於去年1月拘捕李克瑞斯，並移送法辦；被告於今年5月11日與檢方達成認罪協議，認兩項三級非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon in the Third Degree)與兩項三級非法銷售管制藥品(Criminal Sale of a Controlled Substance in the Third Degree)。
皇后區的州高等法院法官佐爾(John Zoll)30日宣判刑期九年，刑滿後外加三年的庭外監管。
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，被告同時販賣槍枝與毒品，給社區安全帶來極大威脅，皇后區的非法槍枝為社會帶來悲劇，將力阻街頭黑槍以及毒品。
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