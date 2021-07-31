網路詐騙、不雅照恐嚇 班森賀華人頻受害

虛擬貨幣買賣盛行，成為詐騙集團的手法之一。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀連續發生多起網路投資 、感情詐騙案，且受害者均以華裔為主，其中一名華男 因聽信陌生人的話，以投資的名義騙走13萬元，損失慘重；轄管當地的市警62分局目前發布消息，呼籲民眾對這些詐騙手法保持警惕。

根據紀錄，報住在班森賀的一名32歲華男最早於4月底在臉書的交友軟體上結識一名陌生人，對方不斷遊說他加入比特幣基地(Coinbase)投資，介紹一款名為Hong Seng的應用程式，協助他開設帳戶並通過認證，最終投入13萬元購買加密貨幣(Crypto Currency)。

本月21日，華男想從帳戶中兌現美金時，發現無法通過申請，起初感到奇怪，以為是自身銀行的問題而去接洽；結果工作人員建議他報警，才驚覺上當，立即將資料交給警方調查。

另外一名44歲的華男，也是同樣在今年初下載一款名為Ryder的手機應用程式，並注入1萬4000元的資金購買加密貨幣；他在本月20日打算領錢時，被彈出的信息告知帳戶已關閉，無法取回所有的錢，發現受騙後他到警局報案。

此外一名20歲的華男也通過社群網站結識一名陌生人，聯繫一陣子後，對方要求其發送私密部位的照片；華男隨後通過Yubo、Snapchat發送照片，不料對方突然變臉，要脅他支付一筆錢，否則將這些照片公開。

受害者無奈之下通過Zelle、Apple Pay以及禮卡轉帳1300元給對方，並在本月21日報警。可凡是涉及到網路詐騙的案件，多數難追查到歹徒下落，目前都未有任何消息。

儘管警方再三提醒，網路詐騙案依然常在班森賀華社發生。新冠疫情下民眾遭受財務衝擊，往往想通過投資彌補；陌生人不會無緣無故給好處，面對誘惑應保持理智，不要落入詐騙集團 的圈套。