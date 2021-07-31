紐約客談／助長對亞裔偏見 主流媒體成幫兇

新冠變種病毒導致疫情升溫，聯邦疾病防治中心(CDC)建議無論是否已接種疫苗，室內都應戴口罩 ，近日「紐約時報 」相關報導，卻配上一張法拉盛街頭的照片；主流媒體明知亞裔 因新冠病毒被當作代罪羔羊，在報導中依然不夠謹慎。

早在去年疫情大爆發期間，「紐約郵報」在紐約市發現首宗確診病例時，使用的配圖就是法拉盛社區戴口罩的民眾；如果說當時媒體的做法不夠成熟，一年多裡針對亞裔的暴力襲擊愈來愈多，理應更敏銳，但似乎仍戴著有色眼鏡。

針對「紐約時報」的照片，國會眾議員孟昭文指出問題，既然報導關於在室內重新戴口罩，配圖應該是一張民眾在室內戴口罩的照片更貼合主題，為何偏使用華社街頭的照片？莫非是想再次提醒，新冠病毒於中國爆發，掀起仇華情緒嗎？

之前媒體也用漫畫將民主黨華裔參選人楊安澤醜化成「遊客」，不僅指楊安澤不是紐約人，還傳給大眾一個「紐約市廣大亞裔市民全是外來人」的誤導性信息；每次被指出問題後，不道歉也不承認錯誤，無非就是對亞裔不尊重也不在乎。

媒體的作用是傳播正確公正的報導，卻一次次助長美國社會中的仇恨情緒，成為暴力的幫兇；並不是所有人能有辨別是非的能力，媒體可以不聲援亞裔，但需停止誤導的行為。