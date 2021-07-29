我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美墨邊境危機 拜登賀錦麗揭「根源」戰略

游泳／5年前擊敗飛魚今遭淘汰 新加坡蝶王坦言難接受

2萬元懸賞緬甸婦劫案凶嫌 守護天使印傳單貼紐約地鐵站

記者顏嘉瑩／紐約報導
52歲的羅賓森因試圖搶劫緬甸裔婦女Than Htwe與其兒子，導致她摔落樓梯，幾天後不幸離世。(市警提供)
52歲的羅賓森因試圖搶劫緬甸裔婦女Than Htwe與其兒子，導致她摔落樓梯，幾天後不幸離世。(市警提供)

在曼哈頓華埠地鐵搶劫案中，摔下樓梯的58歲的緬甸裔婦女Than Htwe不幸離世，但非洲裔嫌犯羅賓森(David Robinson)目前仍在逃，而來自民間的緝凶懸賞金也已達2萬元；29日共和黨市長候選人、「守護天使」(Guardian Angels)創始人史里華(Curtis Sliwa)以及社區人士黃友興(Phil Wong)在案發地鐵站門口召開記者會，再次呼籲社會協助緝捕嫌犯。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

警方鎖定52歲的羅賓森，表示他最後一次被看到是在哈林區的遊民收容所，不過自事件發生以來，未再看到羅賓森返回收容所，而警方目前也積極對他展開追捕。

史里華在29日的記者會上表示，在社區人士黃友興以及紐約超級市場大亨凱勝(John Catsimatidis)的慷慨解囊下，目前懸賞金已經達到2萬元，提供給能相關線索，引領警方順利逮捕羅賓森的民眾，而守護天使也印製許多傳單，在堅尼路(Canal St.)和百老匯的案發地鐵站附近張貼及發放。

民眾若有看到體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

守護天使在案發地鐵站現場廣發傳單並張貼。(記者顏嘉瑩/攝影)
守護天使在案發地鐵站現場廣發傳單並張貼。(記者顏嘉瑩/攝影)
史里華(說話者)表示，目前來自民間的懸賞金已達2萬元。(記者顏嘉瑩/攝影)
史里華(說話者)表示，目前來自民間的懸賞金已達2萬元。(記者顏嘉瑩/攝影)

地鐵站 天使 手機

上一則

紐約市議會新提案 未來三年縮減班級人數 緩解學校擁擠

延伸閱讀

亞裔男出曼哈頓熨斗大廈地鐵站 突遭人揮拳攻擊

亞裔男出曼哈頓熨斗大廈地鐵站 突遭人揮拳攻擊
緬甸婦遭搶不治 警：案件升級凶殺

緬甸婦遭搶不治 警：案件升級凶殺
槍殺華府6歲女童 馬州兇嫌落網 1嫌在逃

槍殺華府6歲女童 馬州兇嫌落網 1嫌在逃
紐約曼哈頓華埠地鐵遭攻擊緬甸婦離世

紐約曼哈頓華埠地鐵遭攻擊緬甸婦離世
防堵疫情 中國提供緬甸克欽邦叛軍一萬劑疫苗

防堵疫情 中國提供緬甸克欽邦叛軍一萬劑疫苗

熱門新聞

特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
華埠街頭揚辱華言論，華埠熟面孔「鳥人」當街遭華裔民眾一拳毆倒在地。(視頻截圖)

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

2021-07-26 16:51
長島市Queens County Inn & Suites居紐約市臭蟲投訴榜首。(谷歌地圖)

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

2021-07-25 10:40
華裔女曼哈頓上西城遭人辱罵種族歧視言語，嫌犯向其扯頭髮、吐口水。(記者張晨/攝影)

「講英語 你在美國 就得說英語」華女曼哈頓遭人扯髮吐口水

2021-07-26 18:11
圖：pixabay

紐約市30日起打首劑疫苗送100元 享受音樂會等活動

2021-07-28 12:35
兩名模特兒的胸前被畫上心臟圖案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市「人體彩繪日」 藉藝術展現城市韌性

2021-07-25 14:55

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中日各囊括15金 美獎牌38面最多

1張圖／東京奧運獎牌榜 中日各囊括15金 美獎牌38面最多
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震
世界排名第1桌球選手 居然是黃曉明表妹

世界排名第1桌球選手 居然是黃曉明表妹