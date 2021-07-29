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紐約客談／紐約主動出擊 防疫邁向正軌

紐約客談

Delta變種病毒肆虐，美國面臨入秋後極可能出現的疫情反彈，好在目前聯邦疾病防治中心(CDC)已建議民眾在室內戴口罩紐約州府和市府公務員也必須接種新冠疫苗，否則須每周接受核酸檢測，這彰顯著，紐約乃至美國的防疫，終於在歷經很多錯誤判斷和自相矛盾的政策建議後，逐漸步入正軌。

自疫情爆發以來，CDC在戴口罩問題上一直反反覆覆，很多民眾深感不安，今年5月，疫苗接種率還未達到目標，CDC就放寬口罩令，紐約州也立即跟進。

但近兩月的疫情數字再次因Delta變種病毒的快速傳播而惡化，眼看即將開學，眾多公司此前宣布的返工日期也迫近，很多家長和員工都表示，僅靠未接種疫苗者自覺戴口罩，無法獲得基本的心安。

好在CDC日前反轉戴口罩的防疫指南，建議在疫情激增的地區，即便是已接種疫苗的人，也繼續在室內戴口罩，並建議教師、學生及學校的訪客，無論是否接種疫苗，均戴口罩。

紐約州府和市府也都跟進，從政府員工開始著手，要求接種疫苗或接受檢測，相信在政府出台嚴格標準後，更多私企和機構也會開始做出相應建議甚至規定，且州府也建議地方政府出台室內口罩令，這些舉措在一定程度上表明，紐約在歷經一年多的防疫反覆後，終於打響提前防守戰，不再一直被動應對。

紐約客談，每周二至周六見報。

紐約州 口罩 疫苗

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