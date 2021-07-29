紐約客談／紐約主動出擊 防疫邁向正軌

Delta變種病毒肆虐，美國面臨入秋後極可能出現的疫情反彈，好在目前聯邦疾病防治中心(CDC)已建議民眾在室內戴口罩 ，紐約州 府和市府公務員也必須接種新冠疫苗 ，否則須每周接受核酸檢測，這彰顯著，紐約乃至美國的防疫，終於在歷經很多錯誤判斷和自相矛盾的政策建議後，逐漸步入正軌。

自疫情爆發以來，CDC在戴口罩問題上一直反反覆覆，很多民眾深感不安，今年5月，疫苗接種率還未達到目標，CDC就放寬口罩令，紐約州也立即跟進。

但近兩月的疫情數字再次因Delta變種病毒的快速傳播而惡化，眼看即將開學，眾多公司此前宣布的返工日期也迫近，很多家長和員工都表示，僅靠未接種疫苗者自覺戴口罩，無法獲得基本的心安。

好在CDC日前反轉戴口罩的防疫指南，建議在疫情激增的地區，即便是已接種疫苗的人，也繼續在室內戴口罩，並建議教師、學生及學校的訪客，無論是否接種疫苗，均戴口罩。

紐約州府和市府也都跟進，從政府員工開始著手，要求接種疫苗或接受檢測，相信在政府出台嚴格標準後，更多私企和機構也會開始做出相應建議甚至規定，且州府也建議地方政府出台室內口罩令，這些舉措在一定程度上表明，紐約在歷經一年多的防疫反覆後，終於打響提前防守戰，不再一直被動應對。

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