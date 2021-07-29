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緬甸婦遭搶不治 警：案件升級凶殺

記者張晨／紐約報導
華埠遭襲緬甸婦離世，家人決定捐贈器官。(取自GoFundMe)
華埠遭襲緬甸婦離世，家人決定捐贈器官。(取自GoFundMe)

警方28日確認，華埠地鐵搶劫案中摔下樓梯的58歲的緬甸裔婦女Than Htwe已經離世，日前其家人已表示她恢復無望，並決定捐贈器官；警方也同時更新嫌犯正面照，並重新將此案定義為凶殺案調查。

Htwe當日在表維醫院去世，一天前她的家人其GoFundMe的籌款頁面上更新表示，Htwe在接受腦部手術後情況未好轉，家人計畫捐獻她的器官；在本周關閉籌款前，愛心人士已經為這個家庭捐超過4萬8000元。

這名家住布碌崙(布魯克林)的母親，從案發到去世僅過了十天，案發當天她和22歲的兒子在看診的路上。

目前各界人士懸賞共2萬元，徵求緝捕嫌犯的線索，受害者家屬也懇請知情者挺身而出；「如果你知道下手的那個人，請通知警察，他需要付出代價！」他們在GoFundMe網站上表示。

警方呼籲民眾若看到和圖中相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

曼哈頓華埠地鐵搶案嫌犯。(市警提供)
曼哈頓華埠地鐵搶案嫌犯。(市警提供)
曼哈頓華埠地鐵搶劫致人亡，非洲裔嫌犯體貌。(市警提供)
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