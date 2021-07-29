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遇仇恨攻擊 華女隔7個月才報案

記者張晨／紐約報導
堅尼路地鐵站仇恨攻擊案，市警繪製的嫌犯畫像。(市警提供)
堅尼路地鐵站仇恨攻擊案，市警繪製的嫌犯畫像。(市警提供)

曼哈頓華埠市警五分局轄區去年11月間發生一起涉及華裔受害者的攻擊案件，一名女子在堅尼路(Canal St.)地鐵站遭歹徒辱罵反華言論，並受到肢體攻擊；受害者日前至轄區分局報案，雖然時隔近七個月後報案，警方仍根據受害者描述，繪出嫌犯畫像，並呼籲若曾經為同類案件的受害者，但當時沒有勇氣，事後仍可報警。

警方表示，案件發生在2020年11月5日晚10時45分左右，在位於堅尼路北向五號線站台上，一名47歲的女性遭一身分不明的男性靠近，而後男子開始發表反華言論，並肢體攻擊，受害者倒地後，還猛踹其身體和肩膀，隨後逃離。

受害者因身體疼痛自行就醫，她於今年6月19日向警方報案，目前仇恨犯罪小組(NYPD Hate Crime Task Force)正進行調查。

現呼籲民眾有看到和圖中相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

警方提醒，有些受害者或因個人顧慮而不報警，警方調查中只會針對案件，不會涉及受害者的背景調查；若與上述情形相似，案發後時間過長，也不會影響立案或調查，呼籲民眾積極舉報。

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