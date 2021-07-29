我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

退休教師遇襲 其子曾為華埠奔跑籌款

記者張晨／紐約報導
華裔退休教師曼哈頓華埠遭人當街攻擊，其子曾多次為華埠奔跑籌款。(取自谷歌地圖)
華裔退休教師曼哈頓華埠遭人當街攻擊，其子曾多次為華埠奔跑籌款。(取自谷歌地圖)

曼哈頓華埠27日晚再發生華裔受攻擊案件，一男子無故舉拳揮打受害者的太陽穴致其倒地，路人報警；據悉，這名受害六旬華婦是華埠一公立小學的退休教師，其子就是在疫情間多次單日奔跑12小時、「為華埠奔跑」(Run for Chinatown)的創辦人茹聰。

警方表示，當日晚10時左右，在位於布隆街(Broome St.)近茂比利街(Mulberry St.)路口，一身分不明的男子毆打其右眼太陽穴致其倒地不起，當受害者起身準備看清歹徒樣貌時，對方已經沿著茂比利街向北逃逸。

警方稱，據受害者表示，街角餐廳的服務生應聲趕來，許多路人也駐足幫忙，迅速向轄區市警五分局報案，所幸傷勢不嚴重。

據悉，陳姓受害者是華埠一公立小學的退休教師，其子茹聰在疫情肆虐紐約的一年多間創辦「為華埠奔跑」，多次慢跑12小時為華埠籌得超10萬元善款，助社區復甦；如今也仍在每天組織亞裔跑步愛好者一起運動，從華埠起跑，提高社區警覺性。

警方現呼籲民眾若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

華埠 疫情 退休

上一則

緬甸婦遭搶不治 警：案件升級凶殺

下一則

遇仇恨攻擊 華女隔7個月才報案

延伸閱讀

紐約曼哈頓華埠地鐵遭攻擊緬甸婦離世

紐約曼哈頓華埠地鐵遭攻擊緬甸婦離世
華裔退休教師華埠遭攻擊 其子曾多次為華埠奔跑籌款

華裔退休教師華埠遭攻擊 其子曾多次為華埠奔跑籌款
紐約緬甸婦摔傷好轉無望 家人決定器捐

紐約緬甸婦摔傷好轉無望 家人決定器捐
遊民辱華 華男揮拳反擊：給他們上一課

遊民辱華 華男揮拳反擊：給他們上一課
5月才出人命 屋崙華埠同一地點附近又發生槍擊

5月才出人命 屋崙華埠同一地點附近又發生槍擊

熱門新聞

特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
華埠街頭揚辱華言論，華埠熟面孔「鳥人」當街遭華裔民眾一拳毆倒在地。(視頻截圖)

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

2021-07-26 16:51
一名非洲裔男子地鐵站搶手機，被多名各族裔路人制服。（目擊者提供）

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

2021-07-21 13:44
多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

2021-07-21 02:30
長島市Queens County Inn & Suites居紐約市臭蟲投訴榜首。(谷歌地圖)

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

2021-07-25 10:40
華裔女曼哈頓上西城遭人辱罵種族歧視言語，嫌犯向其扯頭髮、吐口水。(記者張晨/攝影)

「講英語 你在美國 就得說英語」華女曼哈頓遭人扯髮吐口水

2021-07-26 18:11

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任