耗資3320萬 雷哥公園將建新圖書館

市設計與建築局28日宣布，計畫在雷哥公園新建一棟兩層樓高的圖書館，預計在2022年動工，2025年夏季完工；圖為設計圖。(市設計與建築局提供)

市設計與建築局(DDC)與皇后區 公共圖書館 28日宣布，市府計畫耗資3320萬元，在華人居民日增的雷哥公園新建一棟兩層樓高、全新設計的圖書館，預計在2022年動工，2025年夏季完工。

市設計與建築局局長斯普林格(Jamie Torres-Springer)、皇后區公共圖書館執行長沃科特(Dennis Walcott)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)與市議員克思蘿維茲(Karen Koslowitz)等民選官員，28日在記者會上共同宣布雷哥公園新圖書館計畫。

市設計與建築局28日宣布，計畫在雷哥公園新建一棟兩層樓高的圖書館，預計在2022年動工，2025年夏季完工；圖為設計圖。(市設計與建築局提供)

根據介紹，位於雷哥公園63 Drive 91-41號的皇后區公共圖書館雷哥公園分館，始建於1975年，使用面積約7500平方呎，只有一層，每年向近20萬民眾借出19萬冊圖書及音像製品。

新圖書館由Weiss/Manfredi建築公司設計，計畫在原址打造一個使用面積為1萬8000平方呎的兩層樓圖書館，預計花費3320萬元。

市設計與建築局指出，雷哥公園社區人口日益增加，目前的圖書館已不能滿足社區需求；去年因新冠疫情 爆發，皇后區公共圖書館一度關閉，雷哥公園分館於去年8月底重開「取了即走」(to-go service)借閱服務，並於今年5月24日開放電腦使用服務，一直是皇后區最繁忙的十個分館之一。

沃科特指新圖書館將為當地民眾提供免費的信息、資源、服務與工作機會，期盼新圖書館的落成。斯普林格表示，雷哥公園圖書館的設計，兼顧了環保與舒適，將為當地的成人與兒童提供一個良好的閱讀活動空間。