紐約市府法拉盛大執法 違規擺攤、搭棚開罰
市消費者事務局(DCWP)與市警28日繼續在法拉盛執法，對違規擺攤者開罰；市議員顧雅明當天並聯合市府多部門走訪市中心，提醒餐飲業者搭建戶外餐區應守規定，否則將面臨高額罰款。
執法人員對緬街與羅斯福大道違規攤販開出罰單，法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，市府允許在戶外經營的開放商店項目，只限於零售業者，並要求商家申請於門前人行道擺攤經營，必須要與人行道邊緣相距至少八呎，呼籲遵守規定。
顧雅明當天還與法拉盛商改區及第七社區委員會、市交通局、市清潔局、市公園局人員走訪法拉盛，探討社區問題。對此，余鈿崧表示，疫情趨緩，堂食開放，市交通局當日明確表示，不允許餐飲業者違規搭建戶外餐區，尤其不能私自安裝空調等；他提醒，戶外餐區只能用於用餐，不可堆放雜物，且戶外餐區需可隨時拆除，他呼籲業者遵守市府的規定。
顧雅明於2018年提出禁止法拉盛市中心擺攤法案，規定北方大道至三福大道間的緬街區域禁止擺攤，法規於2019年上路，旨在提供寬敞、安全的人行道；去年疫情爆發，法拉盛湧現「擺攤潮」，但因市警去年已無權對無照攤販開罰，情況日漸失控。
顧雅明聯合市消費者事務局與警員日前執法，驅趕無照攤販，並逮捕涉嫌販賣仿冒名牌包與首飾的商販，但之後部分攤販又回到緬街街頭；對此，市消費者事務局與警員28日再次執法。
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