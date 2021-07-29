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紐約市府法拉盛大執法 違規擺攤、搭棚開罰

記者牟蘭／紐約報導
市消費者事務局與警方28日在法拉盛市中心再次執法，驅趕無照攤販，並向部分違規搭建攤位的店家開罰。(記者牟蘭／攝影)
市消費者事務局與警方28日在法拉盛市中心再次執法，驅趕無照攤販，並向部分違規搭建攤位的店家開罰。(記者牟蘭／攝影)

市消費者事務局(DCWP)與市警28日繼續在法拉盛執法，對違規擺攤者開罰；市議員顧雅明當天並聯合市府多部門走訪市中心，提醒餐飲業者搭建戶外餐區應守規定，否則將面臨高額罰款。

顧雅明當天與法拉盛商改區及第七社區委員會聯合市府多個部門走訪法拉盛市中心。(顧雅...
顧雅明當天與法拉盛商改區及第七社區委員會聯合市府多個部門走訪法拉盛市中心。(顧雅明辦公室提供)

執法人員對緬街與羅斯福大道違規攤販開出罰單，法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，市府允許在戶外經營的開放商店項目，只限於零售業者，並要求商家申請於門前人行道擺攤經營，必須要與人行道邊緣相距至少八呎，呼籲遵守規定。

市消費者事務局與警方28日在法拉盛市中心再次執法，驅趕無照攤販，並向部分違規搭建...
市消費者事務局與警方28日在法拉盛市中心再次執法，驅趕無照攤販，並向部分違規搭建攤位的店家開罰。(記者牟蘭／攝影)

顧雅明當天還與法拉盛商改區及第七社區委員會、市交通局、市清潔局、市公園局人員走訪法拉盛，探討社區問題。對此，余鈿崧表示，疫情趨緩，堂食開放，市交通局當日明確表示，不允許餐飲業者違規搭建戶外餐區，尤其不能私自安裝空調等；他提醒，戶外餐區只能用於用餐，不可堆放雜物，且戶外餐區需可隨時拆除，他呼籲業者遵守市府的規定。

市消費者事務局與警方28日在法拉盛市中心再次執法，驅趕無照攤販，並向部分違規搭建...
市消費者事務局與警方28日在法拉盛市中心再次執法，驅趕無照攤販，並向部分違規搭建攤位的店家開罰。(記者牟蘭／攝影)

顧雅明於2018年提出禁止法拉盛市中心擺攤法案，規定北方大道至三福大道間的緬街區域禁止擺攤，法規於2019年上路，旨在提供寬敞、安全的人行道；去年疫情爆發，法拉盛湧現「擺攤潮」，但因市警去年已無權對無照攤販開罰，情況日漸失控。

市消費者事務局與警方28日在法拉盛市中心再次執法，驅趕無照攤販，並向部分違規搭建...
市消費者事務局與警方28日在法拉盛市中心再次執法，驅趕無照攤販，並向部分違規搭建攤位的店家開罰。(記者牟蘭／攝影)

顧雅明聯合市消費者事務局與警員日前執法，驅趕無照攤販，並逮捕涉嫌販賣仿冒名牌包與首飾的商販，但之後部分攤販又回到緬街街頭；對此，市消費者事務局與警員28日再次執法。

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