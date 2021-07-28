遊民辱華 華男揮拳反擊：給他們上一課

非洲裔男子「鳥人」在華埠當街辱罵華人，被華裔男子狂毆。(視頻截圖)

一非洲裔男子近日在曼哈頓華埠 街頭高喊歧視華裔 字句，遭一名路過華裔男子痛毆，許多人關注這名「見義勇為」者的身分時；著名社交媒體帳號Jackfroot在其頻道發布與這名華裔男子的訪問，保留其身分，交談間他說「有些人不撞南牆不回頭，總要有人給他們上一課。」

根據一段在社交平台被火熱傳播的視頻，25日下午2時左右，在位於包厘街(Bowery)交宰也街(Doyers St.)處，一名非洲裔男子手扶單車當街叫罵「傻X中國 人，都給我滾回中國去」。

忽然從路過人群中跳出一名戴口罩的華裔男子，一記重拳直接打在其頭部，將他打倒在地，並繼續上前毆打。此視頻一出，許多華裔民眾連呼「大快人心」，不少人歡呼亞裔終於反擊，不再沈默。

在與Jackfroot的對談中，該華裔男子表示，當時和朋友路過，聽到此人當街大聲叫罵，起初以為只是個神智不清的人，但當他辦完事走至包厘街，又看到他。

「他正和一名亞裔司機對峙，看起來像是在找他的麻煩，嘴裡還是不斷罵著『傻X中國佬，滾回你的國家去。』而那名司機只是拿著手機錄像，並沒有說些或做些什麼。」他怒火中燒，「我們什麼也沒做錯，為什麼得到這樣的待遇？這不公平。」

於是便跟著對方到了包厘街交宰也街口，且其言行愈演愈烈，「我就告訴自己，有些人不嚐到苦頭不會罷休，那我就來做那個給他上課的人。」

這名在華埠當街挑釁的非洲裔男子，社區並不陌生，疑似有精神問題，經常發出奇怪的鳥叫而有「鳥人」外號；他在華埠附近遊蕩已有15年，常在華埠的主幹道、哥倫布公園(Columbus Park)附近叫罵反華裔的言論。