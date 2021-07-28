華裔男遭劫死守財物 扭打中扯下歹徒褲

多名華人出手相救，劫匪見勢不妙，逃離現場。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園 近期發生多起街頭搶劫案，一華裔男子日前走在路上時，遭一名外族裔男子跟蹤，趁其不備時撲上前襲擊，不肯就範的華男 與劫匪激烈扭打，身上多處受傷；所幸多名華人 發現後出手相助，劫匪逃逸，警方持續追緝。

市警72分局表示，案件發生於本月12日下午2時40分許，在日落公園6、7大道交54街處；劫匪當時走在25歲華男的身後，突然攻擊他，雙方拉扯，華男不慎被絆倒。

根據監控錄像，華男跌倒後被壯碩的嫌犯壓制，對方多次重拳毆打受害者，身材瘦小的華男難以抵擋，但他為保護財物，死死抓著褲子口袋，雙方僵持的過程中，劫匪的褲子還被受害者拽下來。

多名路人以及街旁一間刀鋪的華人老闆及員工衝出來施以援手；歹徒往7大道方向逃逸，乘白色休旅車離去。

警方表示，歹徒並未搶走任何財物，受害者送醫，背部、手肘以及膝蓋受傷，但傷勢不重。

刀鋪老闆娘游女士指出，她看見兩人扭打，原以為是打架，出面勸架；歹徒的褲子被扯下時，一把折疊刀掉出來，丈夫看到立即撿起來，並藏到店裡，後來把刀子交給警方。

游女士說，直到受害者叫他們報警，才知道是打劫，一行人追到7大道交55街處，歹徒搭同夥的車逃離。

據警方公布的影像，嫌犯是膚色較深的外族裔男子，身材高大，戴著黑色口罩、犯案時身穿白色上衣、黑色運動短褲、黑色球鞋；警方呼籲民眾若看到與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。