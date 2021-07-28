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華裔失智老翁失聯 家人盼協尋

記者黃伊奕／紐約報導
華男陳家鑾失聯，家屬希望民眾能幫助尋找。（家屬提供）
華男陳家鑾失聯，家屬希望民眾能幫助尋找。（家屬提供）

一名患有老年癡呆症(阿茲海默症)的七旬福州籍男子於26日上午從家中外出後失聯，家人心急如焚、苦苦尋找，並求助社區幫助留意，希望老漢平安回家。

家屬表示，失聯者為74歲的陳家鑾(Chen,Jialuan)，與妻子和子女居住在8大道交57街附近，26日上午10時左右他外出後就失去聯繫。

其女兒稱，陳老患有老年癡呆症，病情時好時壞，26日上午她和母親出門前往華埠，當時陳老還在家門口，下午返回時便不知去向，一名鄰居稱在8大道交57街一間藥房前曾看到過他；陳老女兒表示父親因患有老年癡呆，不會使用手機，過去他們有將一個寫著親友名字和電話號碼的本子放在其身上，此前父親失聯，警方很快都通過這個電話本與家人聯繫上。

陳老雖然他已經完成了新冠疫苗接種，但因如今疫情又開始反彈，擔心年邁父親感染病毒；過去時間裡，也是全家出動開始到處尋找，但截止至27日下午仍不知其下落。

陳老女兒稱，家屬對陳老失聯十分著急，希望廣大僑胞幫助一起尋找，如果有任何人發現其下落，請立即與家屬聯繫；電話為(917)681-2392或(646)662-8185。

8大道 華埠 疫情

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