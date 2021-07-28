緬甸婦摔傷好轉無望 家人決定器捐

華埠遭襲緬甸婦已確定恢復無望，家人欲捐贈器官。(取自GoFundMe)

「我們已經決定將她的器官捐贈給有需要的人。」58歲的緬甸裔婦女Than Htwe與其子Kyaw Zaw Hein近日在曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)地鐵站 遭非洲裔男子搶劫，掙扎中跌下台階，頭部重傷；其家人27日已關閉GoFundMe 的籌款頁面，表示不捨送她離開。

17日早上，Htwe和兒子從堅尼路地鐵出站，一男子突然從後方抓住其子的背包，企圖搶劫；母子失去重心跌落樓梯，母親頭部撞地血流如注，搶匪逃逸。她在表維醫院(Bellevue Hospital)緊急接受腦部手術，如今仍處昏迷狀態，身體每況愈下。受害者的丈夫Myint Hein和其子27日說，「她不會恢復了，我們已決定將她的器官捐贈給需要的人。」GoFundMe共籌集4萬8140元。

社區人士共懸賞2萬元，徵求緝捕嫌犯的線索，受害者家屬也懇請知情者挺身而出；「如果你知道對她下手的那個人，請通知警察！他需要付出代價！」他們在GoFundMe網站上表示。

警方呼籲民眾若看到和圖中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。