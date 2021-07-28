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州參議員米維：8大道改道堅持交安 應多聽社區意見

記者黃伊奕／紐約報導
米維舉行線上會議，回應華裔社區關心的問題。(會議視頻截圖)
米維舉行線上會議，回應華裔社區關心的問題。(會議視頻截圖)

選區包括布碌崙(布魯克林)8大道的州參議員米維(Zellnor Myrie)27日舉辦華文媒體線上會議，就華裔社區關心問題一一作答，其中針對8大道改道計畫他堅稱確保交通安全為首，但政府應多聽取當地民眾意見。

米維表示，一直關注8大道改道計畫，他堅持政府應確保交通安全，同時商家利益、居民意見也很重要；他認為市府想要改善8大道目的是好的，但應多聆聽社區意見，而不是一意孤行；尤其疫期因針對亞裔仇恨等，亞裔商家雙重打擊下損失慘重，所以希望市府在實施任何計畫前應考慮當地商家利益。

雖然8大道改道計畫屬於市府管轄，但他理解目前市議會處於換屆特殊時期，他願意多參與其中和華社商家與居民開會，商討最佳方案。

特殊高中改革問題，米維表示他就是特殊高中畢業的學生，當年如果不是老師幫忙補習，他不會考上特殊高中；因此他不同意徹底取消考試，但目前特殊高中錄取族裔不公，也反映錄取制度存在問題，「希望特殊高中能像大學錄取，更全面評估學生。」

對於目前全市治安惡化，仇恨亞裔案件頻發，很多人歸咎於保釋改革法案。米維指，根據警方與布碌崙檢方數據，犯罪率與保釋改革法案並無直接關係；他認為通過加強精神健康服務、教育宣傳以及解決住房等問題，能更好地改善治安；也希望提高就業率、阻止黑槍流入社區。

米維希望華裔民眾能在遇到問題時多向其辦公室求助，可撥打(718)284-4700，或發郵件至[email protected]，日落公園居民也可以在每周一上午10時至下午5時，至布碌崙4大道4907號米維日落公園衛星辦公室求助。

8大道 特殊高中 亞裔

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