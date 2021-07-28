台北市議員游淑慧拜訪中華公所

台北市議員游淑慧(前排左五)拜訪紐約中華公所，介紹台灣目前疫情及疫苗分配。(記者顏嘉瑩/攝影)

台北市議員游淑慧27日拜訪紐約中華公所，說明台灣 新冠疫情及疫苗 分配狀況，她表示，此行主要為聯繫僑社感情，並希望僑界能協助向美國 政府爭取更多疫苗；游淑慧的三周行程，除停留紐約，也將到波士頓、芝加哥等地拜訪。

曾三度造訪紐約的游淑慧，表示在疫情期間看到台灣和美國政府的應變能力，雖然兩國在疫情高峰後，確診人數都下降，但美國政府是極力接種疫苗，以控制疫情；相較台灣是人民自我管理，而疫苗接種也可反映政府效率和態度。台灣先後獲得美國、日本等國家贈送疫苗，游淑慧說，相信是有僑民的協助，外國政府才會願意捐給台灣這些疫苗。

中華公所主席于金山表示，該公所在疫情期間，共計為民眾接種1萬4000多支疫苗、做了4萬多個檢測，在2月時，公所也曾寫信給聯邦、州參眾議院，希望把美國多餘的疫苗送給台灣，如今台灣疫情嚴重，公所也會繼續呼籲美國政府，捐贈更多疫苗給台灣。

19日晚抵達紐約的游淑慧，將在美國停留三周，對於行程中是否有安排接種疫苗，她回應此為私人問題，不便回答。

當天與會者還包括中華公所顧問蕭貴源、紐約台山寧陽會館主席曾偉康、美東聯成公所議員鄭石，以及中華公所屬下七大僑團代表、全美台灣同鄉聯誼會等。