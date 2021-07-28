布碌崙7、8大道改單行 亞當斯：勿政治化

亞當斯表示，無論布碌崙7、8大道單行道改建計畫未來如何修改，應確保周邊商業不受影響。(本報檔案照)

紐約市 交通局(DOT)計畫將布碌崙(布魯克林)7、8大道 改為單行道，引起當地華人不滿，並質疑過程不透明，目前該計畫已被叫停；民主黨紐約市長候選人亞當斯 (Eric Adams)27日接受本報採訪時表示，希望此事能夠協商解決，切勿政治化；他說，無論交通局未來如何修改方案，應確保周邊商家不受影響，「我不會支持任何有損社區業者利益的計畫。」

此前有社區人士至亞當斯辦公室示威，共和黨紐約市長候選人史里華(Curtis Sliwa)聲援；對此亞當斯表示，希望這一爭端不要政治化，「應當視為社區內部的具體問題，不要演變成政治問題；之前一些社區人士決定示威，他們應該事前和我溝通一下，商議如何解決此事。」

亞當斯說，目前社區仍在等待交通局的回覆，「無論未來的方案如何改變，我都不會支持任何有損周邊小商家的計畫；疫情已經對小商家打擊嚴重，這一計畫不能對華裔社區有負面影響。」

根據此前計畫，日落公園7、8大道39街至66街之間的街區，將由雙向車道改為單行道，改建後只剩一條車道，並加建一條六呎寬的單車專用道；在8大道51街至60街之間，將在原本11呎寬的車道上拓寬人行道，該計畫也將取走超過200個停車位，公車站之間的距離加長。

但該計畫引起社區反彈，不少民代和社區代表擔憂將造成當地交通更壅堵，且指市府事前未充分溝通；州眾議員白彼得(Peter Abbate)與布碌崙部分社區委員會成員提出訴訟；目前市交通局已同意延後施工，至少在10月9日以前不會有動作。