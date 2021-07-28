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紐約客談／對亞當斯 聽其言 觀其行

和釗宇

中國有句老話「聽其言而觀其行」，意思是要了解一個人，不要光看他說了什麼，而要看他做了什麼；政客在競選時的許諾經常天花亂墜，但上任後究竟能兌現多少，沒人知道。

亞當斯在初選勝出無疑讓很多華裔高興，畢竟很多政見，包括打擊犯罪、支持警察、保留特殊高中入學考試(SHSAT)、支持小商商家、重新審視社區監獄建案，都是華裔社區樂見。

但是，這些主張能兌現多少，尚未可知；從初選的結果看，雖然在市長大位上，溫和派力壓進步派占了上風，但其他重要位置都由進步派把守；將連任公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)和或將擔任市主計長的市議員蘭德(Brad Lander)就是進步派領軍人物，都曾表態要撤資警局；而且，隨著市議會大換血，進步派的力量也大大加強。

這就有可能讓亞當斯兌現支票打折扣；例如，關閉雷克島監獄和社區監獄建案，是進步派的招牌政策，亞當斯想要推翻，可能很難在市議會過關。

不過，亞當斯已經開始行動，一邊向進步派示好，搶奪進步派的大旗；他此前說考慮將以蓄奴者命名的街道改名，就是進步派作風；他也表示進步派一詞被他人挾持太久，進步派應做實事解決問題，他才是真正的進步派。

也有分析稱，作為政壇老手的亞當斯，雖然將成為繼丁勤時(David Dinkins)之後第二位非裔市長，但他的掌控力將直逼郭德華(Ed Koch)，不會出現丁勤時被架空的情況。聽其言，觀其行，亞當斯能否兌現承諾，拭目以待。(紐約客談，每周二至周六見報)

亞當斯 監獄 華裔

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