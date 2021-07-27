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亞平會力助 下東城將再建平價屋

記者張晨／紐約報導
亞平會等多組織協力，將在下東城再建平價屋。(記者張晨/攝影)
亞平會等多組織協力，將在下東城再建平價屋。(記者張晨/攝影)

地方倡議支持公司(Local Initiatives Support Corporation，LISC)與亞洲人平等會(AAFE)及市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)等合作，達成960萬元的平價屋開發案，將針對下東城的三棟住宅樓進行翻新，提供更多平價屋單元。

此項目資金是由亞洲人平等會通過市房屋保護和開發局的「居者有其屋」項目(Affordable Neighborhood Cooperative Program, ANCP)擔保完成；這項2012年啟動的項目邀請私人開發商進行公寓翻新，並由銀行貸款來資助這項工作。

此次在下東城的改建預計將總共耗資2000萬元，建成44套全新的平價公寓，非營利財政基金(The Nonprofit Finance Fund)也參與了地方倡議支持公司的貸款，HPD則提供了900萬元的項目補貼。

「我們很高興能夠為下東城的家庭提供開發幾十套可負擔房。」LISC NYC的執行董事懷特(Valerie White)表示，疫情給紐約最邊緣化的社區和人口帶來了經濟災難，很自豪能幫助實現這一重要投資。

在建設完成後，平價屋單元將通過市府的NYC Housing Connect系統來進行抽籤，提供給收入達到該地區收入中位數95%的民眾。

亞平會此前曾與市房屋保護和開發局合作，於2018年將伊利沙白街(Elizabeth St.)244-246號的19個單元改造為平價屋單位。

亞平會共同行政總監俞思亮(Thomas Yu)表示，感謝其他合作夥伴提供的支持，他們在為最需要的家庭創造住房方面發揮了關鍵作用，亞平會在未來也會繼續盡一切可能幫助紐約市低收入社區從過去16個月的經濟和社會困境中恢復。

平價屋 紐約市 貸款

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