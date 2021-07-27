「防洪毀了東河公園」 下東城居民致函斯靜格

「東岸海岸線防洪工程」遭到當地居民反對。(取自東河公園行動小組網站)

曼哈頓「東岸海岸線防洪工程」(East Side Coastal Resilience Project)，施工過程將需掩蓋擁有「下城的中央公園」美稱的東河公園(East River Park)，遭到居民抗議；近日有居民致信市主計長斯靜格(Scott Stringer)，要求他反對該項目，以保護下東城的居民。

原定斥資14.5億元的「東岸海岸線防洪工程」日前由出價最低的包商「IPC Resiliency Partners」標得工程，由於材料和建築成本飆升，如今項目工程花費預計將超過20億元；反對的居民認為，市府花費20億元掩蓋東河公園、傷害樹木，期間產生的污染將會嚴重影響該社區居民，市府不應該堅持用一個「破壞型防洪計畫毀了東河公園」，而是應該與社區充分溝通。

這封由下東城居民席倫(Kim Sillen)主筆的信表示，斯靜格在參選紐約市 長時，提出了環境正義的「綠色新政」政見，而在擔任市主計長期間，也為那些缺乏資源的社區爭取更安全的公園遊樂設施，證明斯靜格關心環境正義和種族平等，「在市府中似乎沒有其他人關心這些社區的兒童遊樂場，作為一個母親，這對我來說意義重大。」

信中說，用來興建「東岸海岸線防洪工程」的20億元經費，除將為社區帶來難以想像的影響，更「購買了一個環境種族主義的教科書案例」；居住在東河公園附近的政府樓住戶，氣喘發病率原本就已經高於其他社區，若再施工，恐將讓更多居住在該區低收入 戶和有色人種死亡率更高。

信中表示，市長白思豪(Bill de Blasio)在沒有社區參與下，推動這項「構思拙劣」的項目，而紐約市在經過新冠肺炎疫情的摧殘後，正處於金融危機中，下東城居民需要的，是既不造成氣候變遷 ，也不會帶來環境不正義的防洪計畫；信中要求斯靜格反對該項目，拒絕與包商簽署合約，以保護下東城的居民，並「站在歷史上正義的一方」。