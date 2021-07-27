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紐約客談╱疫後百業復甦 是否會曇花一現

紐約客談
由於客人不再像疫情前那麼多，不少髮型師也開始做「流浪髮型師」一周待幾天不同的店，擴大客源以維持生計。(記者顏嘉瑩/攝影)
由於客人不再像疫情前那麼多，不少髮型師也開始做「流浪髮型師」一周待幾天不同的店，擴大客源以維持生計。(記者顏嘉瑩/攝影)

在新冠肺炎疫苗的普及下，全球都在期待著經濟復甦，人們也歡天喜地地重啟疫情間無法做的事，聚餐、旅行、理髮，不過當業者看到人群回流、開心數鈔票的同時，心裡也不禁擔心，這樣的復甦是忽然間的報復性消費，還是只是泡沫？等到這波人潮退去之後，消費者是否還會心甘情願掏錢？

在各個產業報告的數字中，都顯示著經濟真的從疫情中復甦了，但幾天前去剪頭髮時，一名在紐約市已經從業十多年的髮型設計師表示，她下個月開始，只有一天會留在一間髮廊，其他時間都會到另一個髮廊剪髮，原因是：老闆不請人了。

那間髮廊在疫情前，估計約有近十名髮型設計師，外加洗頭小弟、小妹，客人絡繹不絕，生意相當好，但在疫情開始後裁員，如今只剩下三、四名髮型設計師，包辦著剪髮、造型、洗髮、掃地的所有工作。

該名髮型設計師還說，男性顧客沒有那麼明顯，但女性顧客上髮廊的次數愈來愈少，原本大概幾個月，就會花個百來元燙髮、護髮一次的客人，如今一撐就是半年以上，出門、聚會少了，自然門面的打理也就不是那麼的重要，為了繼續養家餬口，她只能當個「流浪髮型師」，一周待幾天不同的店，擴大客源以維持生計。

在紐約市的復甦藍圖，新餐館一間接著一間開，地產仲介又開始在各個平台上推銷著哪個單位適合投資、哪個單位適合自住；即便市場火熱，在民眾花錢「精打細算」下，業者也是「看得到、吃不到」，只有人們有感收入回歸疫前水準，甘願掏出錢來，才能達到真正的「百業復甦」。

(紐約客談，每周二至周六見報)

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